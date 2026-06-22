El Mediterráneo tiene una nueva cita con el golf, el Israel Open 2026 en Cesarea

lunes 22 de junio de 2026 , 08:00h

Del 11 al 13 de octubre de 2026, la histórica ciudad de Cesarea volverá a convertirse en el gran escaparate del golf internacional con la celebración del Israel Open Golf Championship, una de las citas deportivas más destacadas del calendario israelí. El torneo tendrá lugar en el prestigioso Caesarea Golf Club, considerado el principal campo de golf del país y referente del golf en Oriente Medio.

Organizado por la Israel Golf Association junto al Caesarea Golf Club, el campeonato reunirá a jugadores amateurs y profesionales de distintos países en una competición que combina deporte de alto nivel, patrimonio histórico y una experiencia turística única a orillas del Mediterráneo.

Un campo de referencia internacional

El Caesarea Golf Club es el único campo de golf de Israel con estándar internacional de 18 hoyos y Par 72. Fundado en 1961 por la familia Rothschild, ha ido consolidando su prestigio hasta situarse entre los grandes recorridos del mundo. En 2010 fue incluido en la prestigiosa lista de los 1.000 mejores campos de golf del planeta elaborada por Rolex, un reconocimiento que reforzó su proyección internacional.

Su Championship Course, rediseñado en 2009 por el legendario arquitecto estadounidense Pete Dye, destaca tanto por su belleza como por su compromiso medioambiental. Dye, pionero en el diseño sostenible, incorporó sistemas de conservación de recursos naturales, entre ellos el uso de agua salobre para el riego.

El recorrido cuenta con cuatro tees de salida y una longitud que oscila entre los 4.800 y los 6.563 metros. Amplias zonas verdes, espectaculares dunas naturales, dos lagos y 120 bunkers estratégicamente situados convierten cada hoyo en un desafío diferente. El diseño permite disfrutar tanto a jugadores principiantes como a golfistas experimentados y profesionales.

El club dispone además de un recorrido Par 3 de nueve hoyos destinado al aprendizaje y la práctica, en un entorno relajado y accesible donde la innovación y la excelencia forman parte de la experiencia.

La casa de la gran estrella del golf israelí

El prestigio del Caesarea Golf Club también está ligado a la trayectoria de Laetitia Beck, la golfista israelí más reconocida a nivel internacional. Beck desarrolló buena parte de su carrera deportiva en este club antes de convertirse en la primera jugadora israelí en competir en el LPGA Tour y representar a Israel en unos Juegos Olímpicos.

Golf entre ruinas romanas y aguas mediterráneas

Pero el Israel Open ofrece mucho más que deporte. Uno de sus mayores atractivos es la posibilidad de descubrir el Parque Nacional de Cesarea, una antigua ciudad donde historia y Mediterráneo conviven de manera excepcional.

Fundada por el rey Herodes hace más de dos mil años, Cesarea alberga uno de los conjuntos arqueológicos más importantes de Israel. Entre sus monumentos destacan el antiguo puerto romano, el anfiteatro frente al mar —que continúa acogiendo conciertos y grandes eventos culturales—, el hipódromo, las murallas medievales y numerosos vestigios de las épocas romana, bizantina y cruzada.

La ciudad moderna complementa este legado histórico con playas bañadas por el Mediterráneo, un elegante puerto deportivo, una variada oferta gastronómica, galerías de arte y zonas comerciales que enriquecen la estancia tanto de los jugadores como de quienes los acompañan.

Además, las agradables temperaturas del otoño israelí convierten el mes de octubre en una época ideal para disfrutar del golf mientras se descubren los atractivos culturales y culinarios de la región.

Un destino emergente para el turismo de golf

Situada estratégicamente entre Tel Aviv y Haifa, Cesarea es también una excelente base para explorar algunos de los destinos más emblemáticos del país, como Jerusalén, Nazaret, Acre o la propia Tel Aviv.

Con la celebración del Israel Open Golf Championship 2026, la ciudad reafirma su apuesta por el deporte internacional y consolida su posición como uno de los destinos emergentes más atractivos para el turismo de golf en el Mediterráneo: un lugar donde la competición, la historia y el estilo de vida mediterráneo se unen para ofrecer una experiencia difícil de olvidar.