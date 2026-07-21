Akko ilumina su historia con un innovador espectáculo nocturno

martes 21 de julio de 2026 , 10:00h

La Ciudad Vieja de Akko, uno de los conjuntos históricos más fascinantes del Mediterráneo y Patrimonio Mundial de la UNESCO, suma un nuevo atractivo para los viajeros con la inauguración de un espectacular montaje audiovisual en la emblemática Fortaleza de los Cruzados. Gracias a una innovadora propuesta de video mapping, los muros centenarios del monumento se convierten cada noche en un inmenso lienzo que narra más de cuatro mil años de historia.

Impulsado por el Ministerio de Turismo de Israel y la Organización para el Desarrollo de la Ciudad Vieja de Akko, el proyecto ha supuesto una inversión cercana a los 15 millones de NIS y sitúa a la ciudad entre los destinos que apuestan por la tecnología para reinterpretar su patrimonio cultural.

La experiencia, de unos 35 minutos de duración, se celebra entre las 20:30 y las 21:30 horas y combina 22 proyectores de última generación, un sofisticado sistema de sonido y más de diez kilómetros de fibra óptica instalados para transformar el patio interior de la fortaleza en un escenario inmersivo. La arquitectura medieval, con sus arcos y muros de piedra, deja de ser un simple escenario para convertirse en protagonista del relato.

Sin necesidad de palabras, el espectáculo utiliza un lenguaje visual universal acompañado por una banda sonora original que permite a visitantes de cualquier nacionalidad seguir el recorrido histórico de Akko, desde la Antigüedad hasta el actual Estado de Israel. Griegos, romanos, bizantinos, musulmanes, cruzados, otomanos y británicos forman parte de una narración en la que el mar aparece como el gran hilo conductor de la evolución de la ciudad, reflejando su importancia como puerto estratégico, centro comercial y punto de encuentro entre culturas.

La producción artística ha corrido a cargo de la empresa francesa COSMOAV, una de las referencias internacionales en video mapping, responsable también de proyectos tan emblemáticos como las celebraciones de la reapertura de la Catedral de Notre-Dame de París. La dirección y el comisariado del espectáculo han sido realizados por Eilat Lieber, directora general del Museo de la Torre de David de Jerusalén.

La experiencia ha sido concebida para todos los públicos y cuenta con medidas de accesibilidad, incluyendo adaptaciones para personas con discapacidad auditiva y un sistema de audiodescripción desarrollado en colaboración con la Biblioteca Central para Personas Ciegas.

El ministro de Turismo, Haim Katz, destacó que esta iniciativa contribuirá a revitalizar la actividad turística durante las horas nocturnas, impulsar la economía local y reforzar el posicionamiento de Akko como uno de los grandes destinos patrimoniales de Israel.

Por su parte, Yuval Porat, director general de la Organización para el Desarrollo de la Ciudad Vieja de Akko, subrayó que el objetivo es devolver a la ciudad el dinamismo turístico que llegó a superar el millón de visitantes anuales, ofreciendo una experiencia que combina historia, innovación y emoción en uno de los enclaves más singulares del país.