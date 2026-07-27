El festival Días de Flamenco convierte Tel Aviv-Yafo en escenario del arte jondo

lunes 27 de julio de 2026 , 09:30h

Tel Aviv-Yafo volvió a convertirse en punto de encuentro entre culturas gracias a una nueva edición de "Días de Flamenco", el festival impulsado por la Fundación Adi Agmon que, del 7 al 11 de julio, reunió durante cinco jornadas a destacados artistas de Israel y España en una celebración del arte jondo, la danza y el diálogo cultural.

Con el Teatro Inbal de Tel Aviv y el Centro Cultural Anis de Jaffa como escenarios principales, el certamen ofreció una programación que fusionó el flamenco con distintos lenguajes musicales y coreográficos. Actuaciones en espacios abiertos, espectáculos multidisciplinares, talleres y encuentros permitieron al público disfrutar de una experiencia cercana al cante, el toque y el baile, acercando este arte universal a espectadores de todas las edades.

La inauguración corrió a cargo de "Eco Andalusí", una propuesta que unió a la Orquesta Andalusí de Israel con el guitarrista español Manuel Cazás y la artista flamenca Adva Yermiyahu. El espectáculo reinterpretó la poesía litúrgica desde una mirada contemporánea, enlazando las raíces andalusíes y flamencas en una puesta en escena de gran sensibilidad artística.

El broche final llegó con "Impulso", la primera creación de la bailarina y cantaora Yael Tuchfeld Sayag, una obra inspirada en la música original del guitarrista Ofir Atar y que contó con la participación especial del cantaor español Vicente Gelo, reforzando los lazos artísticos entre ambos países.

Entre las novedades de esta edición destacó también el estreno de ADA, de la bailarina y coreógrafa Hadas Nestel, una propuesta que reflexiona sobre la experiencia de la migración a través de un lenguaje que combina la esencia del flamenco con la danza contemporánea.

Uno de los momentos más esperados volvió a ser el concurso de flamenco, que celebró su 17ª edición con categorías para nuevos talentos y profesionales. La jornada reunió talleres, actuaciones abiertas al público y culminó con la entrega de premios a los artistas más destacados.

Declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2010, el flamenco continúa demostrando su capacidad para tender puentes entre culturas, generaciones y sensibilidades, consolidándose como un lenguaje artístico universal que fomenta el intercambio cultural y la diversidad.

El festival es fruto del trabajo de la Fundación Adi Agmon, creada en 1994 en memoria de la joven bailarina de flamenco y oficial de inteligencia israelí Adi Agmon, fallecida a los 23 años. Sus padres, Eva y David Agmon, impulsaron la fundación para hacer realidad el sueño de Adi: conceder una beca a jóvenes bailarines israelíes para formarse en España. Tres décadas después, ese legado sigue vivo a través de un festival que fortalece, año tras año, los vínculos culturales entre España e Israel.