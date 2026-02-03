Motivos para visitar Filadelfia en 2026: deporte, historia y patrimonio en una sola ciudad

martes 03 de febrero de 2026 , 09:30h

Mientras la cuna de la democracia estadounidense se prepara para un año histórico, Filadelfia invita oficialmente al mundo a vivir un calendario 2026 incomparable, marcado por una programación ininterrumpida de eventos: desde America250 hasta la Copa Mundial de la FIFA y el MLB All-Star Game, recreaciones históricas, jornadas de museos, festivales locales y mucho más.

Estas son las razones por las que merece la pena visitarla:

Filadelfia: donde nació el país

Como epicentro de America250, Filadelfia se prepara para un año de celebraciones y grandes acontecimientos que la sitúan como un destino imprescindible en 2026.

52 Weeks of Firsts: una gran iniciativa anual dedicada a poner en valor el profundo legado de la ciudad. Filadelfia es, de hecho, la cuna de innumerables innovaciones que han influido en la vida cotidiana en todo el mundo. Iniciada el 3 de enero con el “primer vuelo en globo en Estados Unidos”, esta celebración destaca cada semana una primicia revolucionaria bajo el nombre de “nacida en Philly”, a través de fiestas de barrio, actuaciones en directo y eventos comunitarios. Entre sus hitos figuran la “primera sociedad abolicionista de EE. UU.”, el “primer hospital del país”, el “primer Flower Show”, el “primer estadio de América”, la “primera bandera estadounidense” y muchos más. En 2026 también llegará Bells Across PA, una serie artística estatal con esculturas de campanas de fibra de vidrio transformadas por artistas de Pensilvania. Patrocinadas por empresas locales, permanecerán expuestas durante todo el año del aniversario como un vibrante homenaje multimedia a la libertad. Un símbolo poderoso que conecta pueblos y grandes ciudades en un mismo momento de patrimonio compartido.

Nuevas miradas sobre la historia: el National Constitution Center inaugurará dos nuevas galerías (America’s Founding y The Separation of Powers), mientras que el Museum of the American Revolution presentará The Declaration’s Journey, una exposición especial que recorre el impacto global del documento de 1776.

Una energía única: no hay afición como la de Philly

En 2026, Filadelfia se convierte en la capital deportiva indiscutible, al acoger un tridente de eventos globales de primer nivel.

El deporte rey: Filadelfia recibirá la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluido un histórico partido de octavos de final el 4 de julio, una poética intersección entre el deporte global y la historia estadounidense. Quienes asistan a los encuentros en la ciudad también podrán disfrutar del FIFA Fan Festival™ gratuito: una celebración continua de comunidad, cultura, música y deporte. En días de partido habrá watch parties, oferta gastronómica, entretenimiento de primer nivel y activaciones memorables; en días sin partido, se ofrecerán conciertos de pago y otros eventos.

PGA Championship en Aronimink Golf Club (11–17 de mayo): esta primavera, la ciudad acogerá uno de los cuatro Majors del golf, que lleva el máximo prestigio y la competición más exigente del deporte a un campo reconocido por su trazado desafiante y su historia.

El 96.º MLB All-Star Game: el 14 de julio, el béisbol regresa al lugar donde nació la independencia estadounidense. Con sede en el espectacular Citizens Bank Park, el “Midsummer Classic” será uno de los grandes momentos de las celebraciones de 2026. Este festival de una semana, con eventos para aficionados y home run derbies, marca un cierre de círculo para Filadelfia, que ya acogió el All-Star durante el Bicentenario de 1976. Su regreso para el Semiquincentenario honra la tradición de celebrar los grandes hitos del país a través de su pasatiempo nacional.

Clímax cultural: bellas artes y creatividad desbordante

Más allá de los focos del deporte, el panorama cultural de Filadelfia vive un renacimiento de lo “asombroso”.

The Franklin Institute: a partir del 14 de febrero, The Franklin Institute presentará una exposición inmersiva de estreno mundial en colaboración con Universal. Esta innovadora muestra de “Universal Parks” llevará a Filadelfia la magia del relato y la creatividad de los parques temáticos de Universal, con una experiencia de alta tecnología y acceso “entre bastidores” a cómo se construyen esas vivencias de clase mundial.

La nueva Museum Mile: 2026 marca la plena consolidación de Calder Gardens, la primera gran incorporación en años a la Benjamin Franklin Parkway, dedicada al legado de la familia Calder.

A Nation of Artists: el Philadelphia Museum of Art y la Pennsylvania Academy of the Fine Arts anuncian una exposición conjunta, A Nation of Artists, con más de 000 obras repartidas entre ambos espacios. La muestra recorrerá tres siglos de creatividad estadounidense, situando a Filadelfia en el corazón del legado artístico nacional durante las celebraciones del semiquincentenario de 2026.

What Now 2026: del 30 de mayo al 4 de julio, este evento impulsará a Philly al centro de la conversación global sobre arte, creatividad y comunidad. Organizado por Art Philly, el festival presentará más de 30 encargos originales y actuaciones concebidas para transformar los barrios de Filadelfia en una gran galería al aire libre.

Sabor de primer nivel: el prestigio gastronómico de Filadelfia sigue creciendo, reforzado por su reciente reconocimiento en la Guía MICHELIN: tres restaurantes obtuvieron una Estrella MICHELIN, diez recibieron la distinción Bib Gourmand y veintiún establecimientos fueron incluidos como Recomendados por MICHELIN. Además, un local fue reconocido con la Estrella Verde MICHELIN, que distingue esfuerzos pioneros en gastronomía sostenible.

El legendario Rocky cumple 50 años: la película original Rocky celebra su 50.º aniversario en 2026, y la ciudad natal del Italian Stallion lo conmemorará con un año de eventos temáticos. Por ejemplo, el Philadelphia Museum of Art acogerá “Rising Up: Rocky and the Making of Monuments”, con más de 150 obras y piezas. Se esperan además homenajes en toda la ciudad a la historia definitiva del underdog que encarna el espíritu de Philly. ¡Yo, Adrian!