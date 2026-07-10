Los Juegos Macabeos, la mayor cita deportiva del mundo judío

viernes 10 de julio de 2026 , 12:42h

Con casi un siglo de historia, los Juegos Macabeos reúnen cada cuatro años a miles de deportistas judíos de decenas de países y constituyen uno de los mayores acontecimientos deportivos internacionales por número de participantes.

Del 30 de junio al 14 de julio de 2026 se están celebrando a lo largo y ancho de Israel los Juegos Macabeos, también conocidos como la Macabiada.

Es el principal evento deportivo internacional para atletas judíos de todo el mundo. Los Juegos Macabeos se celebran cada cuatro años en Israel, generalmente el año siguiente a los Juegos Olímpicos de Verano y reúnen a más de 10 000 atletas judíos que representan a 80 países. Los participantes compiten en cerca de 45 deportes diferentes. La primera edición tuvo lugar en 1932. Desde 1953, el ciclo regular ha sido de cuatro años, aunque ha habido excepciones por circunstancias extraordinarias, como la pandemia de COVID-19 o el año pasado.

La delegación española incluye este año a 20 deportistas que participarán en fútbol y tenis.

Es interesante que estos Juegos lleven el nombre de los Macabeos, quienes se enfrentaron precisamente a la cultura helenística, asociada, entre otras cosas, con el culto al cuerpo y las competencias deportivas. Pero, lejos de contradecir el legado de los Macabeos, estos Juegos lo resignifican, pues han transformado un encuentro deportivo en algo mucho más profundo: un espacio de identidad, educación y cultura, en el que judíos de todo el mundo emprenden su viaje a Israel no solo para competir, sino para reafirmar la identidad, fortalecer los vínculos, el sentido de pertenencia y la comunidad.

Más allá de ser un escenario competitivo caracterizado por los más altos estándares deportivos y fundado en los principios de excelencia, respeto mutuo y juego limpio, los Juegos Macabeos conllevan una profunda misión basada en valores. Uno de los objetivos principales de los Juegos es facilitar el encuentro entre jóvenes judíos de todo el mundo, cultivar su identidad nacional y fortalecer su vínculo con el Estado de Israel.

Las competiciones de los Juegos Macabeos se desarrollan en cuatro categorías principales:

Abierta: La categoría principal, destinada a los atletas de élite de cada delegación. Esta modalidad está abierta a competidores sin restricciones de edad y se rige por el reglamento deportivo internacional de cada disciplina.

Categoría Junior: Un marco competitivo para jóvenes atletas de entre 15 y 18 años, sujeto al cumplimiento de los criterios de clasificación requeridos.

Máster: Una categoría diseñada para atletas veteranos y maduros que deseen participar activamente en los Juegos, y que se subdivide internamente en grupos de edad específicos.

Juegos Paralímpicos: Series de competición exclusivas para atletas con discapacidad.

En muchos casos, esas historias no terminan en la cancha, sino que continúan en fotografías, archivos comunitarios y testimonios que hoy forman parte de los acervos de la Biblioteca Nacional de Israel y el Archivo Central del Pueblo Judío.

Con el comienzo de esta una nueva edición de los Juegos Macabeos, numerosos lugares culturales en Israel, como la Biblioteca Nacional, se preparan para recibir con gran alegría a las diversas delegaciones que la visitarán como parte de su experiencia.