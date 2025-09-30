Hard Rock Hotel Marbella y Tenerife apoyan la investigación del cáncer de mama

martes 30 de septiembre de 2025 , 08:47h

Hard Rock Hotel Marbella y Hard Rock Hotel Tenerife celebran este mes de octubre el mes de Concienciación sobre el Cáncer de Mama con la 26ª campaña anual PINKTOBER de Hard Rock International. Huéspedes, público local y visitantes pueden participar en la causa visitando estos hoteles que durante el mes estarán organizando emocionantes experiencias solidarias que combinan música, gastronomía, de spa, bienestar y mucho más.

Como cada año, una parte de lo recaudado de PINKTOBER será donado a Hard Rock Heals Foundation®, la iniciativa solidaria de Hard Rock para apoyar la concienciación y la investigación sobre el cáncer de mama en todo el mundo. Desde su creación, el programa ha recaudado más de 13 millones de dólares para la investigación del cáncer de mama. Una vez más, Hard Rock Hotel Marbella y Hard Rock Hotel Tenerife se unen a esta iniciativa y donarán a asociaciones locales una parte importante de los ingresos obtenidos a través de sus activaciones. En el caso de Tenerife, los beneficios irán a la Asociación ÁMATE (Asociación de Cáncer de Mama en Tenerife) y en Marbella, se destinarán a ASAMMA, la Asociación de Mujeres Operadas de Cáncer de Mama en Málaga.

Hard Rock Hotel Tenerife

El icónico hotel ubicado en la costa Adeje propone diferentes maneras de colaborar con la Asociación ÁMATE (Asociación de Cáncer de Mama en Tenerife). Los huéspedes y visitantes podrán disfrutar de cócteles y cupcakes solidarios o dejarse mimar con un masaje facial especial en Rock Spa®, sabiendo que una parte de cada experiencia se destinará a la causa.

El hotel celebrará además dos Day Pass Solidarios (4 y 19 de octubre), en los que el 30% del precio de cada entrada irá directamente a la asociación. También el 19 de octubre, Día Mundial contra el Cáncer de Mama, se organizará un desfile solidario de bañadores junto con ÁMATE, donde personas de la asociación que han padecido la enfermedad lucirán diseños de artistas locales. Además, la asociación contará con un espacio de venta de productos solidarios y también habrá música en vivo. Por último, se llevará a cabo el sorteo de una guitarra rosa, símbolo de esta campaña internacional de Hard Rock, cuya rifa se venderá en el hotel durante todo el mes de octubre.

Hard Rock Hotel Marbella

PINKTOBER comenzará en el hotel marbellí el domingo 5 de octubre con una clase de yoga en su rooftop Sun Society, y un brunch solidario en su restaurante Sessions. Toda la recaudación (25 € por persona) se destinará íntegramente a la asociación ASAMMA, la Asociación de Mujeres Operadas de Cáncer de Mama en Málaga.

Más tarde, para el día Mundial del Cáncer de Mama (19 de octubre), se celebrará la Charity Afternoon, un encuentro en el corazón del hotel con música en directo y las actuaciones de las artistas femeninas locales Ella Ray y Kaya DJ, en un ambiente de celebración y esperanza. Además, durante todo el mes, los visitantes podrán brindar con el cóctel PINKTOBER, una mezcla refrescante de ron, fresa, arándanos, azúcar y lima, creado especialmente para la ocasión, que se servirá en GMT+, la barra en el lobby del hotel, y del cual, parte de la recaudación irá destinada a la misma asociación.

Ediciones especiales en rosa al más puro estilo Hard Rock

Con motivo de Pinktober, las Rock Shop® de ambos hoteles contarán con varios productos de ediciones especiales de PINKTOBER con motivo de estas fechas, de los cuales, parte de los beneficios irán destinados a cada una de las respectivas asociaciones.

Por su parte, el programa Sound of Your Stay®, que proporciona a los huéspedes experiencias musicales exclusivas y personalizadas en las habitaciones, también contará con una oferta de alquiler de vinilos edición PINKTOBER, con una selección de música de artistas femeninas referentes; y alquiler de guitarras (eléctricas y acústicas) en color rosa.