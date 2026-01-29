El hotel Hyatt Regency Vilamoura abre sus puertas en la costa del Algarve

jueves 29 de enero de 2026 , 10:00h

Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) celebra la apertura de Hyatt Regency Vilamoura Algarve, la más reciente incorporación de la marca a su cartera de hoteles en Portugal. Tras una renovación y reposicionamiento de marca de 35 millones de euros del antiguo Dom Pedro Villamoura, el hotel pasa a gestión de Details Hospitality Sports & Leisure.

Hyatt Regency Vilamoura Algarve es un refugio costero de categoría upper-upscale, situado en el prestigioso destino vacacional de Vilamoura. A pocos pasos del pintoresco puerto deportivo, de playas doradas como Praia da Falésia y de campos de golf de renombre mundial, incluyendo el Old Course, Pinhal y Victoria, el hotel aúna la elegancia contemporánea con la vibrante energía de la costa sur de Portugal. Diseñado para el viajero actual, se adapta tanto a las familias como a viajeros de ocio, aficionados al golf, amantes del bienestar y visitantes de negocios.

Con motivo de la apertura, Manuel Melenchón, director general para el sur de EMEA de Hyatt, señaló: “La apertura de Hyatt Regency Vilamoura Algarve refuerza el compromiso de Hyatt con el crecimiento de la marca en Portugal y en el conjunto del mercado europeo. Esta propiedad refleja nuestra visión de la marca Hyatt Regency, combinando un diseño contemporáneo, un servicio excepcional y una vibrante oferta de negocio y ocio. La ubicación privilegiada en Vilamoura, junto con su enfoque en deporte, bienestar y gastronomía, garantiza una experiencia excepcional para un público diverso. Nos emociona dar la bienvenida a los viajeros para que descubran la experiencia de la costa del Algarve de una forma completamente nueva...”

Habitaciones intuitivas con un diseño inspirador

El hotel cuenta con 257 habitaciones bien equipadas y 21 suites de seis categorías diferentes, cada una diseñada con un estilo moderno inspirado en la herencia cultural de Algarve. Inspirados en los colores y materiales de la región, verdes, azules y terracota, los interiores evocan la artesanía local, la simplicidad y la conexión con la naturaleza. Los huéspedes disfrutarán de conexión inalámbrica a internet de alta velocidad, acceso sin llave, tecnología de duplicado de pantalla y artículos de baño premium, pensados para elevar la comodidad, el confort y la conectividad.

Experiencias gastronómicas inspiradoras

Hyatt Regency Vilamoura Algarve cuenta con una vibrante oferta gastronómica que refleja los sabores y el relajado estilo de vida de Algarve. En Brasa Steakhouse, los comensales pueden disfrutar de una experiencia gastronómica de primera clase con carnes a la brasa, marisco fresco y especialidades gourmet inspiradas en la costa sur. El Terrace Pool Bar ofrece un ambiente relajado para tomar cócteles y aperitivos, perfecto para relajarse y desconectar bajo el sol. Al mismo tiempo, Lume Lounge Bar ofrece un ambiente llamativo e íntimo con una decoración atemporal y entretenimiento diario, lo que lo convierte en un animado centro social tanto para los huéspedes como para la comunidad local.

Reuniones, eventos y ocio activo

El hotel ofrece 10.688 pies cuadrados (993 metros cuadrados) de espacios versátiles para eventos, cuidadosamente diseñados para acoger una amplia variedad de encuentros. El hotel cuenta con seis salas de conferencias ideales para reuniones, talleres y encuentros íntimos. Para eventos más grandes, el animado salón de baile tiene capacidad para hasta 300 personas, lo que lo convierte en el lugar perfecto para bodas, eventos corporativos y celebraciones sociales, todo ello respaldado por los reconocidos estándares de servicio de Hyatt Regency.

Las instalaciones deportivas y de bienestar incluyen un gimnasio de alta tecnología, una piscina cubierta climatizada y tranquilas zonas al aire libre para practicar yoga. Los amantes del deporte tienen acceso a cinco pistas de pádel, minigolf, una pista de petanca y otra de voleibol playa. El spa cuenta con una piscina cubierta, sauna, hidromasaje y tres salas de tratamiento para terapias rejuvenecedoras. El hotel da la bienvenida a las familias con un club infantil y un parque de juegos, y ofrece a los viajeros más activos la ventaja de estar próximo a campos de golf de campeonato y a un centro ecuestre, con acceso a algunas de las experiencias al aire libre más emblemáticas del Algarve.

Una puerta de entrada al Algarve

Más allá del hotel, los huéspedes se encuentran a poca distancia de las ruinas romanas de Cerro da Vila, la animada ciudad de Loulé, con su mercado tradicional y sus festivales de verano, y una amplia variedad de actividades culturales y de ocio. Con su ubicación privilegiada y sus diversas comodidades, Hyatt Regency Vilamoura Algarve es un destino ideal para todos los viajeros, con una oferta que aúna aventura y relajación en una de las regiones costeras más codiciadas de Europa.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a los huéspedes al Hyatt Regency Vilamoura Algarve,” señaló Javier Soler Muñoz, general manager en Hyatt Regency Vilamoura Algarve. “Esta propiedad celebra la belleza, la cultura y el espíritu del Algarve, al tiempo que ofrece espacios modernos, cómodos y energizantes. Desde excelentes instalaciones deportivas y de bienestar hasta experiencias gastronómicas inmersivas, esperamos crear estancias memorables para todos los huéspedes.”