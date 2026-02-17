ME Marbella presenta su nueva experiencia wellness junto a la entrenadora Crys Dyaz

El nuevo icono lifestyle de ME by Meliá en la Costa del Sol, inaugura su apuesta por el bienestar con una colaboración exclusiva junto a Crys Dyaz, una de las entrenadoras más influyentes del panorama fitness en España. Situado entre la brisa marina de Puerto Banús y la autenticidad del casco antiguo de Marbella, el hotel propone una visión del lujo contemporáneo que fusiona diseño, cultura, gastronomía y wellness.

Con motivo de esta alianza, ME Marbella acogió los días 4 y 5 de febrero una experiencia de bienestar diseñada para conectar movimiento consciente, energía y autocuidado en un entorno privilegiado. El encuentro reunió a un grupo de creadoras de contenido y prensa en torno a un programa de actividades que incluyeron sesiones de autocuidado y entrenamientos guiados por Crys Dyaz y su equipo. Una experiencia pensada para reforzar el pilar de bienestar de ME Marbella, ofreciendo a sus huéspedes un valor añadido diferencial y alineado con la filosofía de la marca.

En este contexto, el bienestar se abordó también desde una perspectiva innovadora y tecnológica de la mano de SKINVITY, empresa líder en tecnobelleza en España. Durante una charla, compartieron las últimas tendencias del sector, explorando cómo la tecnología está revolucionando el cuidado de la piel y su conexión con el bienestar global. La sesión permitió conocer de primera mano la visión de SKINVITY, así como sus próximos lanzamientos, integrando la tecnobelleza como un aliado clave dentro de un enfoque holístico del autocuidado.

La colaboración con Crys Dyaz, que empieza en ME Marbella, pero se extenderá a otros hoteles seleccionados de la marca ME by Meliá, va más allá de este evento inaugural. Como parte del acuerdo con ME Marbella, se desarrollará una serie de contenidos de entrenamiento personalizados grabados en el gimnasio del hotel, utilizando las propias instalaciones y equipamiento a disposición de los huéspedes. Los entrenamientos —que abarcarán fuerza, tren superior e inferior y distintos niveles de intensidad— estarán disponibles a través de las pantallas del gimnasio y mediante códigos QR, además de contenidos específicos de relajación, meditación y estiramientos accesibles desde las habitaciones.