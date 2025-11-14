Palacio Arriluce Hotel celebra la Navidad con elegancia y alta cocina

viernes 14 de noviembre de 2025 , 09:00h

El Palacio Arriluce Hotel se prepara para celebrar una Navidad llena de elegancia, sabor y tradición. Este año, el icónico edificio de Getxo se vestirá de gala con una decoración luminosa que realzará su fachada y sus jardines, creando un ambiente cálido y festivo para recibir a huéspedes y visitantes. Las luces, cuidadosamente integradas en la arquitectura del palacio, acompañarán las noches navideñas y serán el marco perfecto para disfrutar de una propuesta gastronómica excepcional.

El equipo culinario del hotel ha diseñado cinco menús exclusivos —para Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y Reyes— que combinan productos de primera calidad, recetas tradicionales y una cuidada presentación, reflejando la esencia de la alta cocina del Palacio Arriluce.

En Nochebuena, la velada se abre con una cuidada selección de entrantes, entre los que destacan el foie gras cuajado con velo de pacharán y el tartar de Gambero Rosso, seguidos de platos principales como la merluza asada al horno o la carrillera ibérica al vino tinto de Rioja Alavesa. El menú de Navidad propone un recorrido por sabores clásicos diseñados con delicadeza: surtido de ibéricos de bellota, foie gras con caramelo de mostaza y puré de manzana yenebro, gamba blanca de Huelva, lubina asada sobre cama de espinaca trufada y lingote de cordero deshuesado con puré de chirivía y dulce de membrillo. La experiencia culmina con una torrija caramelizada de pan de brioche y dulces navideños, acompañada de una copa de Gran Juvé & Camps D.O. Cava.

La Nochevieja se celebrará con una cena de gala donde la excelencia gastronómica se combina con el espíritu festivo de la última noche del año. Entre sus propuestas, destacan las ostras “Guillardeau”, la ensalada de bogavante, el solomillo asado a la brasa y el tiramisú con crema helada de Baileys. El brindis de medianoche se acompañará con champagne Charles Heidsieck Brut Réserve y las tradicionales uvas. El menú de Año Nuevo mantiene la elegancia y el sabor característicos del Palacio Arriluce: surtido de ibéricos de bellota D.O. Extremadura, foie gras en taco con caramelo de mostaza y puré de manzana y enebro, gamba blanca de Huelva asada a la plancha, lomo de lubina al horno sobre cama de espinaca trufada y puré de coliflor, lingote de cordero asado y deshuesado con puré de chirivía y dulce de membrillo, y como cierre, torrija caramelizada de pan de brioche con crema helada de vainilla y dulces navideños.

La bodega incluye Marqués de Murrieta Reserva D.O. Rioja, Itsasmendi 7 D.O. Bizkaiko Txakolina y una copa de Gran Juvé & Camps D.O. Cava para el brindis.

Por último, el menú de Reyes cerrará las fiestas con una selección que rinde homenaje al producto local, con elaboraciones como el risotto de pescados y mariscos del Cantábrico, la carrillera guisada al vino tinto de Rioja Alavesa y el clásico roscón de Reyes. Estas propuestas gastronómicas, unidas a la iluminación que transformará los jardines y la fachada del edificio, convertirán el Palacio Arriluce Hotel en un escenario único para celebrar la Navidad. Una invitación a disfrutar del sabor, la elegancia y la hospitalidad que distinguen a uno de los enclaves más emblemáticos de Getxo...