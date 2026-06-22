La música de Duende Josele y el cine de José Coronado en Ámbito Cultural

lunes 22 de junio de 2026 , 08:45h

El verano ya está (casi) aquí y con él llega el final del curso cultural.

Pero antes, una última semana para disfrutar juntos con Ámbito Cultural y sus propuestas musicales y cinematográficas:

Lunes 22 de junio a las 19:30 h

#LDELÍRICA CON DUENDE JOSELE

Sobre el invitado: el músico, cantautor y poeta extremeño cierra nuestro último #LdeLírica de la temporada.

el músico, cantautor y poeta extremeño cierra nuestro último #LdeLírica de la temporada. El encuentro: el poeta y director de la Piscifactoría, Gonzalo Escarpa, lo acompañará en una conversación que… puede acabar en poema… o empezar en canción.

Se cierra temporada de #LdeLírica como se merece. Con la visita Duende Josele, poeta, músico y creador incansable, que lleva años mezclando versos y canciones en ese formato tan suyo de disco-libro, donde la poesía se escucha y la música se lee.

Tras su paso como alma de “El Desván del Duende”, inició un camino en solitario en el que ha publicado trabajos como “La semilla”, “Desnudos integrales” o “Versos con lengua”, explorando estilos que van de la rumba al tango o la cumbia sin perder nunca la emoción.

El poeta y director de la Piscifactoría, Gonzalo Escarpa lo acompañará en una conversación que… puede acabar en poema… o empezar en canción.

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Jueves 25 de junio a las 19:30 h

"MI VIDA EN PELÍCULAS", CON JOSÉ CORONADO

El invitado: ganador del Premio Goya como mejor actor protagonista en 2011 y mejor actor de reparto en 2024, Coronado es uno de los actores más reconocidos y respetados en el panorama cinematográfico y televisivo.

ganador del Premio Goya como mejor actor protagonista en 2011 y mejor actor de reparto en 2024, Coronado es uno de los actores más reconocidos y respetados en el panorama cinematográfico y televisivo. La conversación: Andrea G. Bermejo, redactora jefa de la revista CINEMANÍA, compartirá las películas que han marcado la vida del actor, que, justo, está a punto de estrenar el thriller psicológico “Los creyentes”.

Sobre José Coronado

La carrera cinematográfica de José Coronado ha estado marcada por una destacada versatilidad que lo ha llevado a interpretar una amplia gama de personajes en diversos géneros. Desde sus inicios en la década de 1980, Coronado ha logrado consolidarse como uno de los actores más reconocidos de España, participando en producciones que han dejado huella tanto en el cine español como en la audiencia internacional.

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