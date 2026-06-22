Rubens. La restauración de Venus y Cupido

lunes 22 de junio de 2026 , 09:00h

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza presenta en la sala 19 de la colección permanente un montaje especial dedicado a la restauración y al estudio técnico realizado en torno a Venus y Cupido, de Peter Paul Rubens.

Con este trabajo, los restauradores han podido ahondar en el conocimiento de los materiales empleados por el artista y en su forma de trabajar, además de recuperar el equilibrio cromático y la sensación de perspectiva, que permanecían ocultos bajo capas de barniz envejecido y alterado.

El proyecto, de un año y medio de duración, ha incluido los estudios técnicos y los análisis de laboratorio necesarios para poder intervenir con rigor la obra, eliminando el barniz oxidado y consolidando puntualmente la capa pictórica, con el objetivo de otorgarle una mayor estabilidad general que asegure su mejor conservación en el futuro.

El montaje presenta las distintas fases de la intervención llevadas a cabo a través de recursos digitales interactivos que ofrecen imágenes comparativas y detalles ampliados de la pintura, además de textos explicativos de los hallazgos del estudio técnico sobre los materiales, el proceso creativo y la técnica pictórica del artista, y una proyección audiovisual.

Del 18 de junio al 13 de septiembre de 2026

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza