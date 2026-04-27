Ámbito Cultural: música, cine, historia y poesía tras la resaca del Día del Libro

Con la resaca aún del Día del Libro, Ámbito Cultural propone una nueva semana muy variada, desde música con Alejandro Rivas y María Luisa Bustamante; cine con Eduardo Noriega, toca nuestro ritual de cada semana:
aquí tenéis la programación de los próximos días.
1-Lunes 27 de abril a las 19:30 h
#LDELÍRICA CON ALEJANDRO Y MARÍA LAURA
- Los invitados: Alejandro Rivas y María Laura Bustamante son un dúo peruano cuyo quinto álbum de estudio, “Dos Hemisferios”, fue nominado a los Latin Grammy 2025.
- Esta sesión: Gonzalo Escarpa, director de La Piscifactoría y coordinador del ciclo, recibe a esta pareja para regalarnos un mestizaje de ritmos indie y pop con un ligero toque folclórico, y mucha poesía siempre.
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2-Martes 28 de abril a las 19:30 h
"MI VIDA EN PELÍCULAS" CON EDUARDO NORIEGA
- Sobre el invitado: debutó con “Historias del Kronen” y alcanzó gran popularidad con Amenábar ("Tesis" y “Abre los ojos”). Justo estrena el thriller "La ahorcada".
- El encuentro: Andrea G. Bermejo, redactora jefa de la revista CINEMANÍA y colaboradora en “Historia de nuestro cine” (RTVE), conversará y compartirá las películas que han marcado la vida del actor español.
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3-Miércoles 29 de abril a las 19:30 h
“EL ЯEVERSO DE LA HISTORIA”: PERSONAJES REALES
- ¿De qué hablará?: en el mes del Día del Libro nos adentramos en las novelas para descubrir qué hay de verdad detrás de figuras como Don Quijote, Blancanieves, Robinson Crusoe o el Conde de Montecristo.
- Miguel Zorita: licenciado en Bellas Artes, pintor, ilustrador, escritor y colaborador de distintos medios de comunicación, Zorita nos trae una nueva mirada a la historia y a su reverso.
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Y nos pueden contar ya que, la VIII edición del Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica ha tenido una participación récord.
¡Éxito rotundo! Por eso quieren dar las gracias a todas las personas que lo han hecho posible.
Os animamos a estar muy atentos al próximo 30 de abril para saber si habéis pasado a la siguiente fase del premio.
Y como despedida, nos dejan un nuevo artículo de la web, este viernes, relacionado con la celebración del Día del Libro y sus orígenes.