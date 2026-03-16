Ámbito Cultural trae una semana llena de poesía, poetas y literatura

lunes 16 de marzo de 2026 , 08:15h

Con el Día Mundial de la Poesía y Leonor Watling con Leo Sidran, Lana Corujo, Inés Hernand y Nerea Pérez de las Heras

una semana cultural sin tregua que acabará por todo lo alto con la celebración del Día Mundial de la Poesía.

¡Tomad buena nota!

1-Lunes 16 de marzo a las 19:30 h

"ASÍ NACEN LAS CANCIONES", CON LEONOR WATLING Y LEO SIDRAN

Los invitados: la cantante y actriz nos presenta su nueva aventura musical, "Leo&Leo, junto al compositor y músico de jazz estadounidense Leo Sidran.

la cantante y actriz nos presenta su nueva aventura musical, "Leo&Leo, junto al compositor y músico de jazz estadounidense Leo Sidran. El encuentro: junto al crítico musical de El País y la Cadena Ser, Fernando Neira, los dos artistas compartirán con el público cómo ha sido su proceso creativo e interpretarán algunas canciones.

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2-Martes 17 de marzo a las 19:30 h

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: "RINCONES DE AMBIGUA GEOMETRÍA"

El escritor: Ignacio Vleming presenta un poemario que aborda los centros comerciales como espacios de vida en común y de ocio, pero también como lugares literarios.

Ignacio Vleming presenta un poemario que aborda los centros comerciales como espacios de vida en común y de ocio, pero también como lugares literarios. Recital itinerante: lejos del formato habitual, Vleming recorrerá la planta de menaje de El Corte Inglés de Callao mientras recita sus versos. José Luis Parada Rodríguez acompañará al autor en esta propuesta tan singular.

Vente a la 6ª planta de El Corte Inglés Callao

3-Miércoles 18 de marzo a las 19:30 h

CLUB DE LECTURA CON LANA CORUJO

La autora: la ilustradora ha irrumpido en el panorama literario con una primera novela relevante: "Han cantado bingo", una narración que explora las zonas grises de la infancia, la familia y el imponente paisaje canario.

la ilustradora ha irrumpido en el panorama literario con una primera novela relevante: "Han cantado bingo", una narración que explora las zonas grises de la infancia, la familia y el imponente paisaje canario. La conversación: Rafael Caunedo, escritor y coordinador de nuestro Club de Lectura, charlará con la autora y dará paso a todos vuestros comentarios sobre el libro.

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4-Jueves 19 de marzo a las 19:30 h

"EL PRESENTE ARTIFICIAL": "LA IA CONTRA LA MUJER"

Las invitadas: la periodista y escritora Nerea Pérez de las Heras y la abogada y comunicadora Inés Hernand. Juntas conducen el podcast “Saldremos mejores”, donde combinan actualidad, crítica social y humor.

la periodista y escritora Nerea Pérez de las Heras y la abogada y comunicadora Inés Hernand. Juntas conducen el podcast “Saldremos mejores”, donde combinan actualidad, crítica social y humor. El debate: Marta Peirano, periodista y coordinadora del ciclo conversará con Nerea e Inés sobre cultura digital y feminismo, sobre si la IA está "en guerra" contra las mujeres.

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5-Viernes 20 de marzo a las 19:30 h

#LDLÍRICA CON AMANCIO PRADA EN EL DÍA MUNDIAL DE LA POESÍA

Sobre el invitado: cantautor, intérprete y poeta en esencia, ha iluminando textos de autores como Rosalía de Castro, San Juan de la Cruz, Lorca o Agustín García Calvo.

cantautor, intérprete y poeta en esencia, ha iluminando textos de autores como Rosalía de Castro, San Juan de la Cruz, Lorca o Agustín García Calvo. El encuentro: un #LdeLírica histórico en el que Prada comparte sus vivencias, su poética y sus canciones en conversación con Gonzalo Escarpa.

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6-Sábado 21 de marzo a las 11:45 h

DÍA MUNDIAL DE LA POESÍA: MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA

Lectura inaugural: la arista Massiel, icono indiscutible de la cultura española, hará la lectura inaugural en el Museo Thyssen-Bornemisza para dar paso al recital por las salas de la pinacoteca.

la arista Massiel, icono indiscutible de la cultura española, hará la lectura inaugural en el Museo Thyssen-Bornemisza para dar paso al recital por las salas de la pinacoteca. Los 21 poetas: escritores, músicos, actores, editores... nos regalarán sus versos en un recorrido entre grandes obras.

*Para disfrutar del recital del Día Mundial de la Poesía en el Museo Thyssen las entradas deberán ser abonadas por cada asistente

7-Sábado 21 de marzo a las 13:30 h

DÍA MUNDIAL DE LA POESÍA: REAL JARDÍN BOTÁNICO-CSIC

¿Qué ocurrirá?: tras recorrer juntos las salas del Museo Thyssen, seguimos celebrando con un recital único al aire libre en el gran museo de la naturaleza en pleno corazón de Madrid.

tras recorrer juntos las salas del Museo Thyssen, seguimos celebrando con un recital único al aire libre en el gran museo de la naturaleza en pleno corazón de Madrid. ¿Con quién?: Hugo Mujica, reciente ganador del Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe 2025, y Pablo Rosal, dramaturgo y director de escena conversarán con Gonzalo Escarpa y compartirán su obra.

*Para disfrutar del recital del Día Mundial de la Poesía en el Jardín Botánico las entradas deberán ser abonadas por cada asistente. Entrada reducida presentando la entrada del Museo Thyssen-Bornemisza.

8-Sábado 21 de marzo a las 19:30 h

LA POESÍA DE ROBE EN EL DÍA MUNDIAL DE LA POESÍA

El encuentro: ponemos el broche final con un especial de #LdeLírica dedicado a un creador que ha hecho del verso un territorio propio: Robe. Escarpa y Hormigo, poeta y musicólogo, repasan sus letras y hablarán de la figura de Robe como poeta.

ponemos el broche final con un especial de #LdeLírica dedicado a un creador que ha hecho del verso un territorio propio: Robe. Escarpa y Hormigo, poeta y musicólogo, repasan sus letras y hablarán de la figura de Robe como poeta. El concierto: Gonzalo Hormigo, Natalia Vega, La Chiado, Julia Bamboleira, Arisa Vedra, Bucero y Eva Calero versionarán las mejores canciones del líder de Extremoduro.

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Este fin de semana se celebra la entrega de los premios Oscar 2026 y por este motivo Ámbito Cultural propone un interesante artículo de su web: El arte de elegir a los actores. El Oscar al Casting que llega casi un siglo después.