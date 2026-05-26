La Wonder Woman filipina llega el 5 de junio al mk2 Cine Paz de Madrid

martes 26 de mayo de 2026 , 08:45h

La superheroína Darna, conocida como la “Wonder Woman filipina” por su parecido nada casual con el célebre personaje de DC Comics, llegará el 5 de junio a las 22:30 horas al mk2 Cine Paz (C/ Fuencarral, 125) de Madrid con la película “Darna, The Return” (1994), en una nueva sesión de cine cutre organizada por los responsables del Festival Internacional CUTRECON y la distribuidora Trash-O-Rama, especializada en cine exótico e insólito.

“Darna es algo así como la prima no reconocida de Wonder Woman, por razones que seguramente ningún abogado quiere discutir en voz alta”, señala entre risas Carlos Palencia, director de CUTRECON. Según explica, “la película plagia sin disimulo la indumentaria, los poderes y la iconografía de la célebre superheroína de DC Comics, y los lanza a una aventura de épica trash llevada hasta sus últimas consecuencias. El resultado reúne todos los ingredientes de una sesión de cine cutre con fundamento: villanas de telenovela, transformaciones grotescas, vuelos sobre chroma artesanal, peleas con poca ropa, escenas de acción más entusiastas que precisas y, sobre todo, una solemnidad heroica que juega constantemente en su contra, para nuestra felicidad”.

Creada en 1950 por Mars Ravelo, apodado en ocasiones el Stan Lee filipino, Darna es uno de los grandes iconos de la cultura popular de su país y ha protagonizado decenas de películas y series de televisión. “Darna: The Return” fue una de las entregas más exitosas de la franquicia, un triunfo del cine comercial filipino de los años 90 que ahora podrá verse en España en una nueva versión remasterizada en alta definición.

De presentar la sesión se encargará el propio Palencia, quien también es colaborador habitual del programa “Mañana Más” de Ángel Carmona en Radio Nacional de España. Como maestro de ceremonias, contará al público anécdotas sobre el rodaje y se encargará de crear la atmósfera perfecta para el visionado del filme.

Desde la organización también explican que, como es habitual en las sesiones apadrinadas por CUTRECON y Trash-O-Rama, se permitirán la libre participación y los comentarios en voz alta del público, para “disfrutar aún más del visionado de la película”.