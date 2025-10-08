Air Europa pone en marcha su nuevo programa de compensación de emisiones

miércoles 08 de octubre de 2025 , 09:57h

La aerolínea Air Europa implementa junto a la compañía de tecnología climática Chooose un sistema que permite a los usuarios conocer su huella de carbono y contribuir a reducirla aportando una cantidad destinada a proyectos medioambientales en México y Brasil.

Los clientes del programa de fidelización Air Europa SUMA que participen en el programa de compensación recibirán incentivos para mantener o elevar su categoría.

Como parte de su compromiso con el medio ambiente y dentro del desarrollo de sus planes en materia de sostenibilidad, Air Europa ha puesto en marcha un programa de compensación de la huella de carbono. El proyecto, realizado junto a la compañía de tecnología climática Chooose, responsable de una de las principales plataformas del sector aeronáutico para la gestión de este tipo de programas, permite calcular con precisión las emisiones por pasajero en cada vuelo. Gracias a ello, se ofrece a los clientes, en el proceso de adquisición de sus billetes, la posibilidad de realizar una aportación adicional que se destinará a financiar diferentes proyectos medioambientales para compensar la huella de CO2 del vuelo.

El sistema proporciona al usuario información precisa sobre el impacto que tiene su vuelo y le facilita, de forma muy sencilla, una vía eficaz para compensar las emisiones generadas por pasajero. El sistema genera automáticamente el resultado del cálculo de emisiones y la cantidad con la que se puede contribuir a la compensación, así como un enlace para realizar el pago.

El pasajero podrá escoger sendos proyectos de compensación en destinos con los que conecta Air Europa para realizar una aportación adicional que servirá para llevarlos a cabo y contribuir, de esta manera, a reducir el impacto en el entorno. El primero se está llevando a cabo en México y busca mejorar las condiciones de las comunidades locales mediante una gestión forestal regenerativa y la reducción de las emisiones de carbono de forma natural. El segundo proyecto, en Brasil, busca reducir las emisiones de efecto invernadero provocadas por la deforestación, así como promover el bienestar social y la conservación de la biodiversidad.

El nuevo sistema de compensación de Air Europa se integra, además, con su programa de fidelización. Los miembros de Air Europa SUMA que contribuyan a equilibrar las emisiones recibirán como incentivo, en función de la cantidad aportada, Millas Nivel. Éstas son las que permiten a los clientes del programa tanto acceder a categorías superiores como mantener la categoría en la que se encuentren (SUMA Silver, SUMA Gold y SUMA Platinum).

La sostenibilidad como eje estratégico de Air Europa

Esta iniciativa supone un paso más dentro de la política de sostenibilidad de la aerolínea. La compañía, que considera este aspecto como un eje fundamental de su Plan Estratégico, ha apostado de forma decidida por aplicar medidas que contribuyan a la descarbonización del sector al tiempo que suponen una optimización de su operativa a todos los niveles.

El pilar de la apuesta de Air Europa es su propia flota, unificada en torno a modelos de Boeing que destacan, como es el caso del modelo 787 Dreamliner, por su alta eficiencia en el consumo de combustible. A los Dreamliner se han sumado ya los dos primeros 737 MAX, a los que se añadirán otros dos este mismo año.

Asimismo, Air Europa utiliza la tecnología más avanzada de análisis de datos para calcular las rutas más eficientes. Además, y desde el año pasado, emplea la aplicación OptiClimb para proporcionar a los pilotos las pautas más adecuadas para reducir el consumo en la fase de ascenso de los vuelos. Por último, desde 2023 viene utilizando combustible sostenible para aviación (SAF), anticipándose así a la norma comunitaria que exige, desde este año, que esté disponible un 2% de este carburante para todos los vuelos operados desde aeropuertos en el continente pertenecientes a la categoría “Union Airports”.