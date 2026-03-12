Hyatt Hotels Corporation abre su nuevo hotel Andaz Lisbon en Lisboa

jueves 12 de marzo de 2026 , 10:15h

Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) ha anunciado la apertura de Andaz Lisbon, marcando el debut de la marca en Portugal y un hito significativo en el proceso de refinamiento estratégico de las marcas Lifestyle de Hyatt, así como en su estrategia de crecimiento selectivo en la región.

Ubicado en el histórico barrio de Baixa, en Lisboa, Andaz Lisbon sitúa a los huéspedes en el corazón del legado cultural y arquitectónico de la ciudad. Con vistas a Praça do Comércio y al paseo marítimo del río Tajo, el hotel se encuentra a poca distancia de los animados cafés, encantadoras boutiques y la vibrante vida nocturna por la que la ciudad es conocida. Andaz Lisbon invita a los huéspedes a descubrir la ciudad desde una perspectiva profundamente conectada con el entorno local.

“La apertura de Andaz Lisbon representa un momento muy especial para nuestro portfolio lifestyle en Europa. Me enamoré de Lisboa hace cerca de una década, así que, en muchos sentidos, esto es un sueño hecho realidad. Lisboa es una ciudad definida por su rica historia, creatividad e individualidad, y este hotel refleja ese espíritu a través de su diseño, su narrativa y la colaboración con la comunidad local, así como por nuestro enfoque con Andaz de estar profundamente conectados con cada destino y enriquecer la experiencia de nuestros huéspedes”, señaló Amar Lalvani, President & Creative Director, Lifestyle, Hyatt.

Habitaciones y suites diseñadas con intención

Andaz Lisbon cuenta con 170 habitaciones y suites cuidadosamente diseñadas, cada una concebida para reflejar el espíritu de la ciudad. Un juego de texturas, materiales y tonalidades combina la artesanía tradicional portuguesa con una estética global contemporánea.

Detalles inspirados en lo local —como acentos de corcho, acabados en piedra, mosaicos y madera de caoba— se reinterpretan con una mirada sofisticada, creando espacios que resultan atemporales y modernos al mismo tiempo. La tecnología integrada mejora la experiencia del huésped, desde procesos de check-in ágiles hasta arte digital inmersivo, mientras que el servicio personalizado y atento sigue siendo el núcleo de cada estancia Andaz.

Las habitaciones cuentan además con productos de baño Byredo y amplias vistas del paisaje urbano de Lisboa.

Experiencias gastronómicas inmersivas

Las propuestas gastronómicas del hotel exploran la fusión entre tradición y contemporaneidad. Luzzi, el restaurante y terraza en la azotea, refleja la influencia de Portugal en la cocina global.

Por su parte, Andaz Lounge, situado en el corazón del hotel, traslada al interior la energía de las calles de Lisboa con interpretaciones contemporáneas de clásicos portugueses inspirados en los emblemáticos kioscos de la ciudad.

Bienestar y revitalización

Los huéspedes de Andaz Lisbon tendrán acceso a un gimnasio de última generación, completamente equipado con maquinaria de alto rendimiento de Technogym, garantizando una experiencia de bienestar completa durante su estancia.

Complementando la oferta fitness, el hotel incorporará próximamente un spa con instalaciones diseñadas para relajar, reequilibrar y favorecer la renovación. Además, los huéspedes podrán disfrutar de una cuidada selección de servicios de spa en la habitación, ofreciendo momentos de relajación personalizados en la comodidad y privacidad de su propio espacio.

“Estoy increíblemente orgulloso de dar la bienvenida a los huéspedes a Andaz Lisbon, una apertura emblemática que trae el espíritu Andaz a una de las ciudades más magnéticas de Europa”, afirmó Cajetan Araujo, General Manager de Andaz Lisbon. “Lisboa es una ciudad de rica cultura, arte, textura y alma, donde la historia convive con la creatividad y cada calle cuenta una historia. Desde nuestra icónica ubicación en el centro de la ciudad, invitamos a los huéspedes a explorar, conectar y sumergirse en el ritmo de Lisboa. En Andaz Lisbon, cada estancia se define por experiencias locales auténticas y por la calidez que caracteriza a la hospitalidad portuguesa”.