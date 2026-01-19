publicidad
www.inoutviajes.com
OTRAS NOTICIAS
World of Hyatt se convierte en socio oficial de hospitalidad del Audi Revolut F1 Team
Ampliar

World of Hyatt se convierte en socio oficial de hospitalidad del Audi Revolut F1 Team

lunes 19 de enero de 2026, 09:00h

Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) anunció que World of Hyatt será el socio de hospitalidad del nuevo equipo Audi Revolut F1, unificando dos marcas globales definidas por una búsqueda incesante de calidad y experiencia. Como socio oficial de hospitalidad de la entrada del Audi Revolut F1 Team en la Fórmula 1, World of Hyatt acercará a los viajeros de lujo al mundo automovilístico de élite a través de una amplia serie de experiencias exclusivas y ofertas de hospitalidad.

Los miembros de World of Hyatt tendrán el privilegio de asistir a los momentos más emblemáticos de este deporte. Desde visitas entre bastidores al paddock y encuentros con los pilotos, hasta salones privados y lujosos itinerarios de fin de semana, los miembros tendrán la oportunidad de vivir el mundo de la Fórmula 1 como nunca antes. Además, los miembros podrán ganar y canjear puntos por experiencias de viaje personalizadas en torno a los principales eventos del Gran Premio, combinando alto rendimiento con un estilo sofisticado.

“La unión entre World of Hyatt y el equipo Audi Revolut F1 nos permite llevar la emoción del automovilismo más allá del circuito y convertirla en experiencias de viaje inolvidables para nuestros miembros,” constató Mark Hoplamazian, presidente y CEO de Hyatt. “Con una cartera global inigualable de hoteles y resorts en muchos de los destinos más emblemáticos del Gran Premio, tenemos una capacidad única para conectar a los huéspedes y miembros con la energía, creatividad y cultura que rodea a las carreras. Estamos encantados de poder hacer esto realidad a través de experiencias seleccionadas y ofertas especiales que reflejan la calidad y la innovación que caracterizan a ambas marcas.”

“La hospitalidad desempeña un papel fundamental en la Fórmula 1. Con un calendario verdaderamente global, es esencial no solo en la forma en que damos la bienvenida a socios, invitados y aficionados, sino también en cómo apoyamos a nuestro propio equipo en sus continuos viajes durante la temporada,” afirmó Stefano Battinson, director comercial del equipo Audi Revolut F1. “La entrada de World of Hyatt en la Fórmula 1 llega en un momento natural en nuestro propio recorrido como un nuevo equipo, lo que también unifica a dos marcas con un enfoque común en la calidad, experiencia y pensamiento a largo plazo. Juntos, con World of Hyatt, llevaremos la experiencia de la Fórmula 1 más allá de la pista de carreras, creando momentos exclusivos entre bastidores que acercarán a los fans al equipo Audi Revolut F1 de una manera nueva y significativa.”

A medida que Hyatt avanza en su rápida expansión global, esta relación con el equipo Audi Revolut F1 pone de manifiesto el impulso mutuo y refuerza el compromiso colectivo de crear experiencias excepcionales e impulsar el crecimiento en mercados internacionales estratégicos. Al fusionar cultura, deporte y diseño en una escala global, las propiedades de Hyatt alrededor del mundo reflejarán la elegancia y el dinamismo de Fórmula 1 a través de elementos seleccionados y ofertas de edición limitada inspiradas en los fines de semana de la carrera. Próximamente, los huéspedes podrán descubrir una programación en constante evolución de experiencias inmersivas y activaciones a medida que darán vida a esta iniciativa, marcando el comienzo de una nueva era de innovación y experiencias elevadas en los hoteles Hyatt participantes.

World of Hyatt
Hoteles
Actualidad
Hyatt Hotels Corporation
Socio de hospitalidad
Equipo Audi Revolut F1
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios
siguiente noticia noticia anterior
Portada | Hemeroteca | Índice temático | Sitemap News | Búsquedas | [ RSS - XML ] | Política de privacidad y cookies | Aviso Legal
Inout Viajes :: 2014 Contacto
Cibeles.net, Soluciones Web, Gestor de Contenidos, Especializados en medios de comunicación.EditMaker 7.8