World of Hyatt se convierte en socio oficial de hospitalidad del Audi Revolut F1 Team

lunes 19 de enero de 2026 , 09:00h

Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) anunció que World of Hyatt será el socio de hospitalidad del nuevo equipo Audi Revolut F1, unificando dos marcas globales definidas por una búsqueda incesante de calidad y experiencia. Como socio oficial de hospitalidad de la entrada del Audi Revolut F1 Team en la Fórmula 1, World of Hyatt acercará a los viajeros de lujo al mundo automovilístico de élite a través de una amplia serie de experiencias exclusivas y ofertas de hospitalidad.

Los miembros de World of Hyatt tendrán el privilegio de asistir a los momentos más emblemáticos de este deporte. Desde visitas entre bastidores al paddock y encuentros con los pilotos, hasta salones privados y lujosos itinerarios de fin de semana, los miembros tendrán la oportunidad de vivir el mundo de la Fórmula 1 como nunca antes. Además, los miembros podrán ganar y canjear puntos por experiencias de viaje personalizadas en torno a los principales eventos del Gran Premio, combinando alto rendimiento con un estilo sofisticado.

“La unión entre World of Hyatt y el equipo Audi Revolut F1 nos permite llevar la emoción del automovilismo más allá del circuito y convertirla en experiencias de viaje inolvidables para nuestros miembros,” constató Mark Hoplamazian, presidente y CEO de Hyatt. “Con una cartera global inigualable de hoteles y resorts en muchos de los destinos más emblemáticos del Gran Premio, tenemos una capacidad única para conectar a los huéspedes y miembros con la energía, creatividad y cultura que rodea a las carreras. Estamos encantados de poder hacer esto realidad a través de experiencias seleccionadas y ofertas especiales que reflejan la calidad y la innovación que caracterizan a ambas marcas.”

“La hospitalidad desempeña un papel fundamental en la Fórmula 1. Con un calendario verdaderamente global, es esencial no solo en la forma en que damos la bienvenida a socios, invitados y aficionados, sino también en cómo apoyamos a nuestro propio equipo en sus continuos viajes durante la temporada,” afirmó Stefano Battinson, director comercial del equipo Audi Revolut F1. “La entrada de World of Hyatt en la Fórmula 1 llega en un momento natural en nuestro propio recorrido como un nuevo equipo, lo que también unifica a dos marcas con un enfoque común en la calidad, experiencia y pensamiento a largo plazo. Juntos, con World of Hyatt, llevaremos la experiencia de la Fórmula 1 más allá de la pista de carreras, creando momentos exclusivos entre bastidores que acercarán a los fans al equipo Audi Revolut F1 de una manera nueva y significativa.”

A medida que Hyatt avanza en su rápida expansión global, esta relación con el equipo Audi Revolut F1 pone de manifiesto el impulso mutuo y refuerza el compromiso colectivo de crear experiencias excepcionales e impulsar el crecimiento en mercados internacionales estratégicos. Al fusionar cultura, deporte y diseño en una escala global, las propiedades de Hyatt alrededor del mundo reflejarán la elegancia y el dinamismo de Fórmula 1 a través de elementos seleccionados y ofertas de edición limitada inspiradas en los fines de semana de la carrera. Próximamente, los huéspedes podrán descubrir una programación en constante evolución de experiencias inmersivas y activaciones a medida que darán vida a esta iniciativa, marcando el comienzo de una nueva era de innovación y experiencias elevadas en los hoteles Hyatt participantes.