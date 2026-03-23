Destination by Hyatt llega a Portugal con la apertura del resort Masana Algarve

lunes 23 de marzo de 2026 , 10:30h

Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) ha anunciado la apertura de Masana Algarve, el primer resort de la marca Destination by Hyatt en Portugal. La apertura del hotel se suma a los recientes lanzamientos de la marca en Lisboa y Madeira y refleja la continua expansión de Hyatt en el país, con el objetivo de triplicar su capacidad hotelera en Portugal de aquí a 2027.

Ubicado en Olhos de Água, un tranquilo enclave costero del municipio de Albufeira, Masana Algarve ofrece una experiencia residencial de alto nivel a pocos pasos del océano Atlántico. Rodeado de sinuosos senderos junto al mar, emblemáticos acantilados y vistas panorámicas al océano, el resort se presenta como un refugio relajado para los amantes del bienestar que desean sumergirse en la belleza de su entorno. Las cercanas playas de Olhos de Água y Maria Luísa son conocidas por su arena dorada, aguas turquesas y su tradición pesquera. En las inmediaciones, pequeños pueblos, zonas residenciales y el casco antiguo de Albufeira permiten un fácil acceso a atractivos culturales, propuestas gastronómicas y opciones de ocio.

“Nos entusiasma darle la bienvenida a Masana Algarve a nuestro diverso y creciente porfolio de marcas en Europa. El hotel encarna el espíritu de la marca Destination by Hyatt al capturar la esencia y la belleza natural de la costa del Algarve en Portugal”, afirmó Manuel Melenchon, Managing Director South de Hyatt EAME. “Con una atractiva propuesta gastronómica, amplias villas y apartamentos, y e instalaciones de spa de alto nivel, Masana Algarve ofrece el refugio ideal para parejas y familias que buscan un servicio personalizado, experiencias diseñadas al detalle y un estilo natural inspirado en el entorno”.

Donde el estilo de vida costero se une al confort y la calma

Masana Algarve cuenta con 33 residencias, compuestas por amplias suites y villas de uno y dos dormitorios con vistas al jardín, a la piscina o al mar. Cada residencia dispone de una cocina totalmente equipada con electrodomésticos Bosch de alta gama de Create Brand, amplias zonas de estar y comedor, ducha tipo walk-in, espacios exteriores privados y comodidades contemporáneas pensadas para estancias prolongadas a un relajado ritmo costero. Los interiores reflejan la riqueza cultural, el paisaje y el ritmo pausado de vida del sur, combinando materiales naturales, tonos tierra y texturas suaves para crear un refugio de calma y autenticidad que favorece el bienestar.

Un servicio personalizado inspirado en el espíritu del Algarve

Combinando la privacidad de una residencia con el máximo confort de los servicios hoteleros, Masana Algarve ofrece una auténtica experiencia de hogar. Los huéspedes son recibidos con detalles cuidadosamente seleccionados, como pastel tradicional, frutas de temporada, agua, albornoces y chanclas, que invitan a relajarse plenamente con la brisa del mar.

Cada estancia está diseñada con esmero por un Guest Experience Manager dedicado, que garantiza una experiencia fluida, personalizada e inspirada en la cultura local.

Combinando la privacidad de un estilo de vida residencial con el máximo confort de los servicios hoteleros, Masana Algarve ofrece una auténtica experiencia como en casa. Los huéspedes son recibidos con una selección de detalles de bienvenida como un dulce tradicional, fruta de temporada, agua, albornoces y chanclas invitándolos a relajarse y desconectar en un entorno junto al mar. Cada estancia está cuidadosamente diseñada por un Guest Experience Manager dedicado, que garantiza una experiencia fluida y personalizada, inspirada en la cultura local.

Vibrantes experiencias gastronómicas

El resort cuenta con dos conceptos gastronómicos de estilo lifestyle, diseñados y operados por TUPUQ, concebidos para acompañar a los huéspedes de forma natural desde el día hasta la noche. Casa da Praia by TUPUQ es el espacio relajado para el día, donde se sirven desayunos, almuerzos y propuestas ligeras en un entorno bañado por el sol, con vistas a la piscina y al océano. Al caer la noche, TUPUQ Restaurant & Bar, situado en la azotea del resort, se convierte en el epicentro social, combinando sabores de inspiración mediterránea y cócteles de autor con una propuesta musical que acompaña desde el atardecer hasta bien entrada la noche. En ambos espacios la atmósfera es informal y desenfadada, articulada en torno al ritmo, el fuerte sentido del lugar y diseñada para fluir de manera natural con el estilo de cada huésped.

Un enfoque holístico del bienestar

El bienestar en Masana Algarve se integra de forma natural en la experiencia del huésped. El spa ofrece una propuesta integral de servicios para una relajación completa e incluye instalaciones como duchas sensoriales y de cromoterapia, sauna y hammam, así como una sala de tratamientos para parejas con productos de la firma Thalgo. El gimnasio está equipado con tecnología Technogym, mientras que las dos piscinas exteriores, una de ellas solo para adultos, se integran en un entorno de jardines paisajísticos, lagos y amplias vistas a la costa, convirtiéndose en el lugar perfecto para disfrutar del clima y la calidez del Algarve y reconectar con la naturaleza.