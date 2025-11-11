Ocean by H10 Hotels renueva su identidad y lanza Ocean Signature Caribbean Resorts

martes 11 de noviembre de 2025 , 09:30h

H10 Hotels da un paso estratégico para elevar su presencia en el Caribe y presenta una nueva propuesta de marca e imagen para sus hoteles en la zona: la actual Ocean by H10 Hotels evoluciona y nace Ocean Signature Caribbean Resorts.

La nueva imagen de Ocean Signature Caribbean Resorts inicia sus pasos, junto a una mejora de sus estándares de servicio, con la voluntad de reposicionar sus resorts en el Caribe a un segmento premium y destacar la esencia del Caribe con la hospitalidad de H10 Hotels como punto de partida. Una experiencia exclusiva de hoteles Todo Incluido en el Caribe perfecta para que cada viajero viva su estancia a su manera, brindando unas vacaciones únicas en lugares paradisíacos.

Ocean Signature Caribbean Resorts, presente en México, República Dominicana y Jamaica, es la evolución de los resorts en el Caribe de H10 Hotels y se dirige a un segmento premium contemporáneo, reflejando la calidad superior de sus instalaciones y servicios: los resorts ofrecen ubicaciones excepcionales delante del mar, una arquitectura e interiorismo muy actuales, una propuesta gastronómica de gran nivel y una atención personalizada. Todo está pensado para que el huésped viva una experiencia inolvidable.

La nueva identidad visual acompaña estos pilares y está inspirada en el movimiento y el color azul del agua, dando como resultado una imagen sofisticada, moderna y atemporal.

El claim, Beyond Everything, resume esta propuesta de valor, es la promesa de superar las expectativas de los clientes en cada estancia. Ofrece una experiencia premium Todo Incluido en los destinos donde opera: vacaciones junto al mar, servicio hecho a medida y una estética que inspira a conectar, relajarse y celebrar cada momento. Más que unas vacaciones, propone una forma de vivir el Caribe de una forma única.

Ocean Allure Signature Adults Only Resorts

Además, la compañía presenta Ocean Allure Signature Adults Only Resorts, la nueva marca de hoteles Solo Adultos en el Caribe. Esta nueva insignia está dirigida a quienes buscan un paso más en la exclusividad y desean una estancia envuelta en una atmósfera de tranquilidad y sofisticación que invita a la pausa y al descanso.

Además, Ocean Allure completa la experiencia de los huéspedes con una serie de actividades pensadas para el público adulto, además de restaurantes a la carta donde saborear la gastronomía de alrededor del mundo, atenciones VIP, cócteles de autor y servicios que invitan a cuidar cuerpo y mente como sus Despacio Spa Centres con máquinas de última generación y tratamientos de salud y belleza personalizados.

El primer hotel de esta nueva marca será el Ocean Allure Costa Mujeres, un resort que la compañía abrirá este diciembre en la exclusiva zona de Costa Mujeres, al norte de Cancún. Rodeado de manglares, selva tropical y playas de arena blanca con aguas de color turquesa y cristalinas, ofrecerá un entorno natural privilegiado.

El resort contará con una propuesta integral, gastronomía de gran nivel y una amplia oferta de entretenimiento, así como espacios orientados al bienestar y al descanso para vivir experiencias memorables.