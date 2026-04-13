Los Premios Fugaz, los galardones al cortometraje español, anuncian sus 60 finalistas

lunes 13 de abril de 2026 , 08:15h

Los Premios Fugaz, los galardones más relevantes del cortometraje español, han dado a conocer la ‘shortlist’ de su 10ª edición, formada por 60 trabajos finalistas que optan a convertirse en nominados. La selección, primer gran corte del certamen antes del anuncio oficial de candidaturas, está compuesta por 40 obras de ficción, 10 documentales y 10 de animación.

La lectura pública de la ‘shortlist’ ha tenido lugar en el Auditorio de la Casa del Reloj de Arganzuela (Paseo de la Chopera, 6), en Madrid, y ha contado con la participación de diversos miembros del comité que ha elegido las obras finalistas, como Adán Pichardo, guionista y director; Beatriz Ramos, programadora de LesGaiCineMad, festival calificador de los Fugaz; Luis Cámara, director de Ponme un corto, festival amigo de los premios; Miriam Martín, actriz y directora de casting; y Reyes Velayos, productora audiovisual y presidenta de la asociación “Apoyo Positivo”.

De esta manera, el evento ha reunido a profesionales del sector audiovisual, nominados de años anteriores y público vinculado al formato corto. Además, al finalizar la lectura se ha proyectado “Una cabeza en la pared”, cortometraje ganador de la pasada edición.

La selección de los 60 trabajos finalistas ha corrido a cargo de un comité de más de 60 personas, encargado de revisar y valorar las más de 600 obras presentadas a concurso en esta edición. A partir de ahora, todos los cortometrajes que integran la ‘shortlist’ pasarán a ser evaluados por la Comisión CortoEspaña, formada por más de 1.800 profesionales, que decidirá en dos rondas de votación primero los nominados y, posteriormente, los ganadores de los premios.

La gala de la 10ª edición se celebrará el próximo 22 de junio en la Sala 25 de Kinépolis Ciudad de la Imagen, en Madrid, con capacidad para 1.000 asistentes. En línea con la anterior edición, el palmarés reconocerá el trabajo del cortometraje español en un total de 21 categorías. Además, con motivo de este décimo aniversario, los Fugaz han estrenado una nueva identidad visual conmemorativa, cuyo primer elemento es el cartel oficial.

Los galardones vuelven a contar con una red de 77 festivales colaboradores, integrada por 53 festivales amigos y 24 festivales calificadores.

Claves de la 'shortlist'

La 'shortlist' de la 10ª edición deja también algunas lecturas significativas sobre el momento creativo del cortometraje español. Una de las más visibles es la fuerte presencia de mujeres en la dirección, con participación femenina en 25 de los 60 trabajos finalistas, lo que equivale al 41,7 % de la selección. El dato resulta especialmente llamativo en animación, donde 7 de los 10 títulos seleccionados están dirigidos por mujeres, mientras que en documental se alcanza una paridad total.

La selección refleja además una realidad lingüística bastante más plural de lo que suele sugerir el tópico. Junto al peso mayoritario del castellano, 10 cortometrajes incorporan lenguas cooficiales, sobre todo catalán y gallego, y 9 títulos son multilingües. A ello se suman 3 piezas de animación sin diálogos, una combinación que dibuja una shortlist abierta a distintos registros expresivos y a una representación más diversa del panorama audiovisual español.

En lo temático, la lista de finalistas apunta con claridad hacia una preocupación compartida por la enfermedad, la fragilidad y la vejez. Más de un tercio de los trabajos seleccionados aborda cuestiones relacionadas con la discapacidad, la salud o la tercera edad, un bloque especialmente numeroso que convive con otra línea igualmente visible de cortometrajes centrados en lo político, lo social, lo intercultural o lo migratorio, así como en la memoria histórica y los conflictos bélicos.

Ese sustrato de realidad no impide, sin embargo, una 'shortlist' formalmente variada. Aunque el drama sigue siendo el tono dominante, con presencia en la mitad de los títulos finalistas, la selección reúne también un bloque muy apreciable de obras que se mueven entre la comedia, la comedia negra, el thriller, la ciencia ficción o el terror. El resultado es una imagen del cortometraje español contemporáneo marcada tanto por la mirada social como por la diversidad de géneros y formas de contar.

Los Premios Fugaz cuentan con el apoyo de Kinépolis, Cervezas Alhambra, The Core School, Welab, Hot Perrote, Gobo, Da Vinci Productions y Excena, además del respaldo institucional del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), haciendo posible que estos galardones continúen siendo el gran punto de encuentro del cortometraje español.