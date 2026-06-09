Álex de la Iglesia recibirá el Premio de Honor en la décima edición de los Premios Fugaz

martes 09 de junio de 2026 , 08:15h

Álex de la Iglesia, Premio Nacional de Cinematografía y una de las voces más personales e influyentes del cine español contemporáneo, recibirá el Premio Fugaz de Honor 2026 en reconocimiento a una trayectoria que ha marcado a varias generaciones de espectadores y cineastas.

Director, guionista y productor de títulos como “Acción mutante”, “El día de la bestia”, “La comunidad” o “Balada triste de trompeta”, inició su camino en el cortometraje con “Mirindas asesinas”, una pieza clave en el origen de su universo creativo y en su posterior salto al largometraje.

El galardón se entregará el próximo 22 de junio en la gala de la décima edición de los Premios Fugaz, los galardones más relevantes del cortometraje español, que se celebrará en Kinépolis Ciudad de la Imagen

En palabras de Samuel Rodríguez, codirector de CortoEspaña, entidad organizadora de los premios, “Álex de la Iglesia es uno de esos cineastas que han ampliado los límites del cine español. Su obra ha demostrado que el género, el humor negro, lo grotesco y lo popular también pueden ocupar un lugar central en nuestra cinematografía sin perder personalidad ni fuerza autoral. Para unos premios dedicados al cortometraje, reconocer su trayectoria tiene además un sentido especial, porque su universo empezó a abrirse camino precisamente desde el corto, con una pieza tan rotunda como 'Mirindas asesinas'. Premiarle es también reivindicar el cortometraje como un espacio donde pueden nacer miradas capaces de dejar una huella profunda en el cine español”.

El cortometraje “Mirindas asesinas” ganó en 1990 el Primer Premio de la Sección de 16 mm del Festival de Cine de Alcalá de Henares y se convirtió en una decisiva carta de presentación para De la Iglesia ante El Deseo, la productora de Pedro Almodóvar. Aquella pieza ya contenía muchas de las constantes de su obra posterior —el humor negro, la violencia absurda y una mirada feroz sobre lo cotidiano— y acabó abriendo el camino a “Acción mutante” (1993), su primer largometraje. El director mantuvo después su vínculo con el formato corto en piezas como “¡Enigma en el bosquecillo!” (2000), “El código” (2006), “Hitler está vivo” (2006) o “La tragedia de Franco” (2009).

La gala de entrega de premios tendrá lugar el próximo 22 de junio en la emblemática Sala 25 de los cines Kinépolis Ciudad de la Imagen, en Madrid, con un aforo de mil personas. Está prevista la asistencia de destacadas personalidades del sector cinematográfico español.

La organización de los Fugaz ha destacado que este año se han presentado más de 600 cortometrajes, valorados por una comisión de más de 1.800 profesionales del sector. Además, como gran novedad de esta edición, se amplían a 10 los títulos nominados en la categoría de Mejor Cortometraje, con el objetivo de reforzar la representatividad del premio y reflejar con mayor amplitud la calidad de los trabajos seleccionados.