FLORA celebrará su edición más efímera del 11 al 22 de octubre de 2026

lunes 29 de junio de 2026 , 08:45h

FLORA 2026: una edición dedicada a lo efímero

Que gran parte de lo que nos rodea es efímero es algo que el ser humano sabe desde que empezó a mirarse a sí mismo. Sin embargo, la contemporaneidad ha intensificado esta realidad. El lugar que habitamos, las relaciones personales, el mapa geopolítico, las preferencias estéticas… Todo muda de manera veloz, provocando en nuestras estructuras mentales y sentimentales un nuevo modo de estar y enfrentarnos al mundo.

FLORA, el Festival Internacional de las Flores, celebrará su novena edición en Córdoba del 12 al 22 de octubre de 2026 bajo el lema “Efímero”. El anuncio se ha realizado en el Palacio de Orive por el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y Juan Ceña, fundador de Zizai Cultura e impulsor del festival.

Como cada otoño, algunos de los mejores creadores florales del mundo transformarán los patios más emblemáticos de la ciudad con instalaciones artísticas realizadas con flores y plantas. Entre los participantes ya confirmados se encuentran FLOVER NYC (EE. UU.), Hamish Powell (Reino Unido), Taller Banegas (España) y Tulipina (Irán/EE. UU.).

Reconocido como uno de los grandes referentes internacionales del arte floral contemporáneo, FLORA volverá a convertir Córdoba en el centro mundial de la botánica artística durante once días. Este año, el festival invita a reflexionar sobre la fugacidad de nuestro tiempo, la rapidez con la que cambian los entornos, las relaciones o las tendencias, y la belleza que existe en aquello que solo dura un instante.

Además de las instalaciones florales, FLORA ofrecerá un amplio programa de actividades culturales para todos los públicos, que se dará a conocer en los próximos meses. Las propuestas abordarán la temática de esta edición y explorarán cómo la naturaleza puede contribuir a crear ciudades más habitables y sostenibles.

Durante la presentación, Juan Ceña destacó la consolidación del festival como una cita muy esperada por los cordobeses y visitantes, subrayando que ya forma parte del calendario cultural y emocional de la ciudad. También reafirmó el compromiso de seguir impulsando un proyecto de calidad que contribuya a la proyección internacional de Córdoba como referente de cultura contemporánea.

Por su parte, el alcalde José María Bellido señaló que FLORA está estrechamente ligado a la identidad de Córdoba y a sus patios, convirtiéndose en un evento imprescindible que cuenta con el cariño y la fidelidad tanto de la ciudadanía como de quienes visitan la ciudad cada año.

La presentación contó también con la participación de las instituciones y entidades colaboradoras, que destacaron el valor cultural, turístico y económico del festival, así como su capacidad para proyectar la imagen de Córdoba dentro y fuera de España.

La imagen de FLORA 2026

El cartel de esta edición ha sido diseñado por el estudio underbau a partir de una obra del artista alemán Stefan Saalfeld, conocido por combinar técnicas de pintura clásica con herramientas digitales. La pieza elegida pertenece a la serie La edad de oro, inspirada en una naturaleza idealizada, en constante transformación, donde las formas parecen surgir y desaparecer al mismo tiempo.

“Efímero”, tema central de la edición

La IX edición de FLORA pone el foco en una idea que define tanto al festival como al mundo actual: lo efímero. Las instalaciones florales, creadas con materiales vivos y temporales, existen solo durante unos días y después desaparecen, quedando únicamente el recuerdo, las fotografías o los vídeos.

A partir de esta realidad, los artistas explorarán cómo nuestra forma de vivir, relacionarnos y entender el tiempo está cada vez más marcada por lo transitorio y cambiante. Así, FLORA 2026 convertirá lo efímero no solo en un tema de reflexión, sino también en el motor creativo de todas sus propuestas.