Martirio estrenará nuevo espectáculo en la próxima edición de FLORA

martes 14 de julio de 2026 , 09:15h

FLORA Festival Internacional de las Flores acaba de anunciar una de las actividades que tendrá lugar en su próxima edición: La flor cantada, de la conocida cantante Martirio.

La artista, acompañada al piano por Jesús Lavilla, ha creado un espectáculo específico para FLORA, por encargo del festival, en el que interpretará canciones en las que el mundo vegetal tendrá una presencia especial. Con este anuncio, FLORA avanza una de sus actividades más destacadas para 2026, con la idea de abrir boca antes de presentar toda la programación en septiembre.

El espectáculo La flor cantada se podrá ver el 17 de octubre a las 20 h en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco. La entrada al recital será gratuita, previa reserva a través de la web del festival. El acceso a la reserva de entradas se abrirá próximamente (el festival informará del día y hora exactos a través de su newsletter y redes sociales).

Este recital supone, además, todo un acontecimiento para los seguidores de la artista, ya que la gran mayoría de canciones que interpretará Martirio serán temas no cantados por ella en público hasta el momento.

La cantante onubense no es solo una de las mejores cantantes españolas de las últimas décadas -capaz de hacer suyo cualquier repertorio que elija- si no que es una auténtica investigadora de la música, una folclorista que logra encontrar sorprendentes conexiones entre cultural y tradiciones dispares.

En La flor cantada habrá bolero, tango y copla. El público descubrirá cómo artistas de distintas épocas y universos han recurrido a rosas, nardos, naranjos o amapolas para contar sus historias de amor, nostalgia, recuperación o desasosiego. La artista también comentará los temas elegidos, sus porqués y sus interpretaciones, las flores que ocultan y sugieren. Así, la flor no solo será cantada, sino contada.