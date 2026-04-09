Madrid celebrará el Día International del Jazz con 18 conciertos en las salas

jueves 09 de abril de 2026 , 08:00h

Entre el martes 28 de abril y el domingo 3 de mayo, el ciclo de Madrid en Vivo ofrecerá en siete salas y clubes de jazz una programación que va desde el jazz más puro, hasta distintas fusiones, aunando estrellas internacionales y figuras indispensables de la escena local y nacional, en el marco de la celebración mundial de la UNESCO.

Cada 30 de abril el mundo celebra el Día Internacional del Jazz, declarado por la UNESCO. Con motivo de esta efeméride, y fieles al fomento de la escena de jazz madrileña, Madrid en Vivo organiza el ciclo INTERNATIONAL JAZZ DAY 2026, brindando al público la oportunidad de disfrutar de 18 conciertos en 7 salas y clubes de jazz madrileños. Este ciclo constituye la celebración oficial del International Jazz Day en Madrid, una iniciativa impulsada por la UNESCO y el Herbie Hancock Institute. Un año más, Radio Callao Madrid será la emisora oficial del ciclo, apoyando y dando difusión a todas las actuaciones con programas y contenidos especiales. La programación de esta edición se desarrollará entre el martes 28 de abril y el domingo 3 de mayo.

El cartel del INTERNATIONAL JAZZ DAY 2026 comienza el martes 28 de abril con carácter internacional con la actuación de Justking Jones en Babylon, donde el talentoso saxofonista ofrecerá un directo vibrante que mezcla la profunda tradición del jazz con texturas modernas y un groove a raudales. Intruso Bar recibirá a Pleito, el proyecto de la saxofonista canaria Alba Gil Aceytuno presentando una exploración sonora audaz y enérgica que bucea en las raíces de la música negra. El miércoles 29 de abril, Babylon vuelve a abrir sus puertas para recibir a New Jazz Underground, el aclamado trío neoyorquino famoso por su virtuosismo que traerá su genuino sonido impregnado del auténtico ritmo de la Gran Manzana. Por su parte, Peor Para El Sol acogerá al Juan Sebastián Jazz Trio, un formato clásico liderado por el brillante pianista, escudado por Enriquito en la trompeta y Loque al contrabajo.

El jueves 30 de abril, Día Internacional del Jazz, el Café Berlín será el escenario del magistral encuentro entre Javier Colina y Miguel Siso con su proyecto ‘Todo Concuerda’, un diálogo transatlántico único entre el contrabajo y el cuatro venezolano. En el Café El Despertar, Alein Steinbert y Álex Cobos formarán un dúo íntimo que tejerá atmósferas envolventes. Mientras tanto, Moe vibrará con Minino Bravo, una propuesta de fusión electrizante que busca llevar el jazz al lado más canalla, y el Rincón del Arte Nuevo ofrecerá la calidez de Jazztaria, repasando grandes estándares con una voz y un enfoque muy personales.

Inaugurando el fin de semana, el viernes 1 de mayo, Babylon temblará con el directo de Jack Broadbent, el maestro británico del slide guitar que derrochará energía cabalgando entre el blues visceral y el rock con alma de jazz. El Café El Despertar acogerá al Cañete-Figueredo-Barroso Jazz Trio, reuniendo a tres pesos pesados de la escena local para destilar esencia jazzística pura. Esa misma noche, el Rincón del Arte Nuevo presentará a Hemisferios junto a Estela Julia, una sesión llena de contrastes donde el jazz instrumental abraza al talento vocal emergente.

El sábado 2 de mayo la oferta musical se multiplica por toda la ciudad. El Café Central, ya instalado en el Ateneo para entonces, presenta Flamenco Standards, un apasionante cruce de caminos donde la libertad armónica del jazz se da la mano con el compás del flamenco, que también podrá disfrutarse en directo con dos pases más la semana siguiente. En el Café El Despertar, Anita Dondorff en formato trio ofrecerá pura elegancia vocal rindiendo homenaje a las grandes divas del género. El Sótano contará con África Gallego Project, un explosivo cóctel sonoro de mestizaje, mientras que el Intruso Bar apostará por el groove hipnótico del órgano clásico y las percusiones del mundo con el Organ Bongo Trio.

Completando el sábado, Moe recibirá al Maom Quartet, una formación de corte moderno que destaca por sus composiciones originales y sofisticadas. Para cerrar el ciclo del INTERNATIONAL JAZZ DAY 2026 por todo lo alto, el domingo 3 de mayo el Café Berlín presentará al Pere Bujosa Trio, donde el contrabajista mallorquín compartirá su visión de un jazz contemporáneo fuertemente impregnado de luz mediterránea y polirritmias.