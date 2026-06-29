Islandia tierra del fuego y del hielo

lunes 29 de junio de 2026 , 09:45h

ATLANTIDA TRAVEL MADRID REPITE COMO SEDE INVITADA DE PHOTOESPAÑA 2026 CON ESTE PROYECTO FOTOGRÁFICO DE MARCELA LOBO

La World Gallery de Atlantida Travel Madrid vuelve a colaborar con PhotoESPAÑA como sede invitada.

De esta manera continúa con su labor de exhibición y divulgación de su cultura viajera a través de las mejores exposiciones que nos permiten viajar a distintos lugares del mundo y conocer sus culturas sin salir de Madrid.

La nueva muestra de la World Gallery, y que ya se puede disfrutar, es “Islandia. Tierra del fuego y el hielo”, el proyecto fotográfico de MARCELA LOBO que nos invita a conocer una tierra que revela su esencia más pura Yya reflexionar sobre nuestra relación con la naturaleza.

Islandia es un territorio donde la naturaleza se manifiesta con una intensidad casi primitiva. Situada en el extremo norte del Atlántico, la isla despliega un paisaje modelado por la convivencia de glaciares y volcanes activos, donde la tierra parece revelar su esencia más pura.

Quien la recorre encuentra un mosaico de contrastes: campos de lava negra, montañas abruptas y glaciares que reflejan la luz cambiante del cielo.

La actividad geotérmica define su carácter: géiseres, fumarolas y aguas termales emergen como signos visibles de una energía subterránea constante.

El glaciar Vatnajökull, el mayor de Europa, esculpe valles y lagunas salpicadas de icebergs azulados. En invierno, las auroras boreales transforman el cielo en un lienzo en movimiento. Islandia se revela así como un espacio donde lo salvaje permanece intacto, invitando a una experiencia de contemplación y libertad.

Más allá de la representación del paisaje, "Islandia. Tierra del fuego y el hielo" también propone una reflexión sobre nuestra relación con la naturaleza y sobre la capacidad de ciertos territorios para despertar una mirada más consciente y profunda.

A través de una observación marcada por el respeto Marcela Lobo construye un relato visual que invita a detenerse ante la inmensidad del mundo natural y a reconocer la belleza de sus procesos más esenciales.

La muestra consta de 15 fotografías de gran formato y ya puede visitarse en Atlantida Travel Madrid (Calle Miguel Ángel 33)

HASTA EL PRÓXIMO 18 DE SEPTIEMBRE

de lunes a viernes de 10:00 a 19:00.

La entrada es libre y gratuita

Sobre MARCELA LOBO:

Marcela Lobo es una artista visual mexicana cuya práctica abarca pintura, fotografía, cerámica, collage y obra-objeto. Nacida en Ciudad de México, actualmente vive y trabaja en Madrid. Su trabajo se caracteriza por una exploración constante de distintos lenguajes y soportes, a través de los cuales investiga la memoria, la experiencia cotidiana y la relación entre el cuerpo, el espacio y el paisaje.