Fundación MAPFRE celebra su 50º aniversario con entrada gratuita a sus exposiciones

Con motivo de la celebración del 50º aniversario de Fundación MAPFRE , el próximo 5 de noviembre, la Fundación ofrecerá entrada gratuita a sus exposiciones de Madrid y Barcelona la semana del 3 al 9 de noviembre.

Durante estas cinco décadas, la Fundación ha desarrollado iniciativas en distintos ámbitos, siempre con el objetivo de mejorar la vida de las personas. En el ámbito cultural se han invertido 285 millones de euros y se han realizado más de 700 exposiciones de artes plásticas y fotografía.

Las entradas pueden obtenerse tanto en la taquilla de las salas como a través de la web de la Fundación: https://www.fundacionmapfre.org/arte-y-cultura/ . Si al obtener la invitación el cupo de entradas online estuviese agotado, aproximadamente la mitad del aforo estará también disponible en la taquilla de la sala.

Fundación MAPFRE Madrid

En la sala de exposiciones ubicada en el Paseo de Recoletos, 23, pueden visitarse hasta el 18 de enero Raimundo de Madrazo y Edward Weston. La materia de las formas.

La muestra Raimundo de Madrazo es la primera gran retrospectiva que se abre al público en Madrid sobre quien sin duda fue uno de los pintores más cosmopolitas y de más refinada técnica de su época. Por otra parte, la muestra dedicada al fotógrafo norteamericano permite apreciar una perspectiva única en el proceso de consolidación de la fotografía como medio artístico y su relevante papel en el contexto de la modernidad en las artes visuales.

KBr Fundación MAPFRE Barcelona

En el centro de fotografía se exponen las muestras Helen Levitt y KBr Flama’25 con las que continua su línea habitual de programación, por un lado, mostrar la obra de grandes figuras de la historia de la fotografía moderna y, por otro, presentar el talento de los jóvenes fotógrafos.

La muestra dedicada a Helen Levitt propone un recorrido integral por la obra de una de las pioneras de la fotografía de calle, cuya sensibilidad para capturar la vida urbana con espontaneidad y poética ha dejado una huella indeleble en la historia del medio. Por su parte, KBr Flama’25 reúne el trabajo de jóvenes talentos formados