Andrea Canepa: Salto, giro, cadencia, trance

martes 12 de mayo de 2026 , 08:00h

El próximo día 28 de mayo se inaugura la exposición SALTO, GIRO, CADENCIA, TRANCE de la artista peruana Andrea Canepa en Bombón CRISIS (Madrid).

La muestra reúne una serie de obras de nueva producción, dos esculturas móviles, una serie de mosaicos y un texto escrito por la artista, y se articula en torno a la figura del zumbayllu, el trompo mágico y zumbador que aparece en la novela Los ríos profundos, de José María Arguedas.

En la novela, el zumbayllu es más que un juguete. Arguedas lo convierte en un vehículo para aproximarse a la cosmovisión andina: una forma de entender el mundo donde sonido, movimiento, materia y espíritu se comunican entre sí. Su giro abre una relación entre lo visible y lo invisible, entre el mundo humano y las fuerzas que lo atraviesan. Canepa parte de esa imagen para pensar el trompo como una figura de estabilidad dinámica: un cuerpo que se mantiene en pie gracias al movimiento y que convierte la fragilidad de su equilibrio en una forma de persistencia.

A partir de esta imagen, Salto, giro, cadencia, trance propone una lectura del movimiento como forma de resistencia cultural. El trompo aparece como metáfora de una fuerza que se conserva en el baile, la vibración y el ritmo.

La exposición también establece una relación con el Taki Onqoy, movimiento religioso de resistencia anticolonial surgido en los Andes en el siglo XVI, cuyo nombre suele traducirse como “enfermedad del canto” o “enfermedad danzante”. Frente a la violencia de la conquista y la destrucción de las huacas, el cuerpo se convirtió en territorio de rebelión, trance y memoria. Cantar y bailar hasta el agotamiento fue una manera de afirmar que aquello que se creía vencido seguía vivo.

En las esculturas móviles, los mosaicos y el texto que componen la muestra, Canepa reúne estas ideas para pensar el giro como una forma capaz al mismo tiempo de generar continuidad y transformación. Salto, giro, cadencia, trance, imagina el cuerpo y la materia como lugares donde la memoria insiste, se reorganiza y vuelve a tomar fuerza.

Andrea Canepa

El trabajo de Andrea Canepa (Lima, 1980) se sitúa en un territorio de diálogo entre el arte, la sociología, la historia y la antropología. Desde ahí explora cómo los sistemas de organización, visuales, espaciales o simbólicos, moldean nuestra forma de ver y comprender la realidad. A través de una práctica multidisciplinar, aborda estas lógicas como casos de estudio y trae al presente temas que, aunque parezcan lejanos en el tiempo o el espacio, nos invitan a reflexionar sobre nuestra manera de habitar el mundo.