María Elena Walsh y Sara Facio: la palabra y la mirada, dialogo entre las obras de ambas artistas

jueves 14 de mayo de 2026 , 08:30h

La exposición «María Elena Walsh y Sara Facio: la palabra y la mirada», propone un diálogo entre las obras de ambas artistas, dos figuras fundamentales de la cultura argentina y latinoamericana del siglo XX.

Organizada por el Instituto Cervantes y la Fundación María Elena Walsh-Sara Facio, y realizada con fondos de esta última, la muestra revisitará hasta el próximo 26 de julio algunas de las piezas clave en la obra de María Elena Walsh (Ramos Mejía, Argentina, 1930 – Buenos Aires, 2011) y Sara Facio (San Isidro, Argentina, 1932 –Buenos Aires, 2024).

El vestíbulo principal del edificio cervantino acoge esta exposición, comisariada por Graciela García Romero y Silvia Mangialardi, que se divide en tres, entre las obras y objetos personales de ambas, además de las aportadas por la fundación de las dos artistas. Documentos de identidad, imágenes de juventud, primeras aproximaciones a la escritura — en el caso de Walsh—, están reunidos en un mismo espacio junto a algunos de sus textos más reconocibles y las fotografías míticas de Facio a escritores como Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Mario Vargas Llosa o Gabriel García Márquez.

En el caso de María Elena Walsh, con siete apartados que abordan distintas fases de su trayectoria vital y profesional (incluyendo una intensa conexión con España), la exposición alberga una carta original del puño y letra de Juan Ramón Jiménez, y otra mecanografiada, en la que recomienda a Walsh para su estancia en Estados Unidos. Los seis meses junto del autor de Platero y yo, si bien con una convivencia difícil, fueron una iniciación cultural esencial en la carrera de María Elena con el descubrimiento del folclore.

María Elena Walsh alcanzó pronto el reconocimiento literario gracias a Otoño imperdonable (1947). Entre los años 50 y 60 y ya con varias obras publicadas, explora su faceta de guionista y de cantante en la televisión. En Argentina se convirtió en una de las cantautoras más importantes, en especial para el público infantil, con obras notables como Manuelita o Como la cigarra, además de ser una de las pioneras feministas de la época.

Precisamente, tras las buenas críticas de Otoño imperdonable, Juan Ramón Jiménez se fijó en el talento literario de Walsh después de recibir uno de sus ejemplares. El poeta visita Argentina en agosto de 1948 y quiere descubrir a jóvenes poetas para becarlos y recibirlos en su casa de Estados Unidos en la que vivía con su esposa Zenobia Camprubí.

Conexión con España

La conexión de Walsh con España también queda reflejada en esta muestra, en especial tras su estancia en este país, donde se produce una serie de televisión con sus Cuentos de Gulubú. Rosa León, la elegida por la autora, fue la intérprete de sus canciones.

Además, en 1974 presenta el espectáculo Recital para ejecutivos en el teatro de la Comedia de Madrid y la prensa recordó entonces el acierto artístico que había sido introducir su canción Los ejecutivos en el Tartufo de Enrique Llovet y Adolfo Marsillach de 1970.

También una de las piezas destacadas que se exhibe, si bien en el lateral del vestíbulo principal como parte de la otra muestra del Instituto Cervantes con el título «Las mejores letras en español», es el original de la canción Como la cigarra.

En total, el espacio dedicado a Walsh se divide en siete apartados, que hacen un recorrido completo por su trayectoria: «Sus raíces: las tierras de la imaginación»; «Poeta, por siempre»; «El encuentro con el maestro» «La ruptura» «Profeta en su tierra» «Juglar de España» y «La voz que ilumina en la dictadura». El visitante podrá encontrar en estos apartados documentos personales, fotografías de la autora y algunos de sus textos más emblemáticos (como «Complicidad de la víctima» o «Sepa usted por qué es machista», piezas pioneras del feminismo en Argentina).

De Borges a Neruda, pasando por Cortázar

Todos estos textos están acompañadas por las imágenes más reconocibles de la fotógrafa Sara Facio.

En su serie dedicada a escritores, Facio se consagra como una de las grandes retratistas del campo intelectual del siglo XX, en un ámbito entonces dominado por miradas masculinas. Entre las fotografías se incluyen autores como Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Alejandra Pizarnik, Victoria y Silvina Ocampo, María Elena Walsh y Octavio Paz, entre otros.

De esta manera, las piezas que se exhiben de Facio dialogan de manera natural con una de las líneas de trabajo fundamentales del Instituto Cervantes como es la atención a los escritores como núcleo de la comunidad literaria. La mirada anticipatoria destaca en la trayectoria de la fotógrafa: varios autores que luego recibirían el Premio Nobel fueron retratados por ella antes de su consagración.

Sara Facio desarrolló una muy importante obra fotográfica, además de ser periodista, editora y gestora cultural. Destacó por la ejecución de retratos de grandes nombres de la literatura argentina y mundial como Jorge Luis Borges, Cortázar, Ernesto Sábato o Doris Lessing, entre otras muchas imágenes míticas que llevan su firma, junto a Alicia D'Amico.​ Fue una de las creadores del Consejo Argentino de la Fotografía.