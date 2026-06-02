Sonrisas y lágrimas llega a Madrid

martes 02 de junio de 2026 , 09:45h

LA NUEVA SUPERPRODUCCIÓN DEL CLÁSICO QUE HA CONQUISTADO AL MUNDO LLEGA A MADRID

TEATRO ALCÁZAR DEL 1 AL 26 DE JULIO

El espíritu, la emoción y la música inolvidable de SONRISAS Y LÁGRIMAS regresan a los escenarios españoles con una espectacular nueva superproducción que se encuentra inmersa en su gira nacional.

Dirigido por SILVIA VILLAÚ con un elenco de primer nivel y una imponente escenografía, esta versión renovada del aclamado musical a cargo de THEATRE PROPERTIES promete emocionar al público de todas las edades y revivir una de las historias más conmovedoras del teatro musical.

SONRISAS Y LÁGRIMAS cuenta con libreto de Howard Lindsay y Russel Crouse, música de Richard Rodgers y letras de Oscar Hammerstein II.

Está basado en el libro de memorias de Maria von Trapp: “The Story of the Trapp Family Singers”.

SINOPSIS

María Rainer, una joven novicia de la abadía de Nonnberg en Salzburgo en 1938, tiene un espíritu libre y una profunda pasión por la música, lo que la lleva a chocar con las estrictas reglas del convento. Ante sus constantes escapadas por las montañas y su dificultad para adaptarse a la vida religiosa, la madre abadesa decide enviarla como institutriz a la casa del Capitán Georg von Trapp, un viudo y exmilitar austrohúngaro con siete hijos que viven bajo una severa disciplina.

Al llegar, María se enfrenta a un ambiente rígido y distante, pero poco a poco logra transformar el hogar con su entusiasmo, su alegría y su amor por la música.

Gana el cariño de los niños y también despierta en el Capitán sentimientos que la hacen cuestionarse su vocación religiosa. Sin embargo, mientras el amor florece en la casa, el país enfrenta tiempos oscuros con el ascenso del nazismo y la inminente anexión de Austria al Tercer Reich, poniendo en peligro la paz recién hallada por la familia.

La producción original de Broadway se estrenó en 1959 y obtuvo cinco premios Tony, incluyendo mejor musical. Dos años más tarde llegó al West End londinense y desde entonces ha podido verse en numerosas ocasiones en más de 40 países. En 1965 fue llevado a la gran pantalla bajo la dirección de Robert Wise, consiguiendo 5 Premios Oscar, incluyendo el de Mejor Película.

SONRISAS Y LÁGRIMAS El Musical, en su nueva producción de Theatre Properties, deslumbra no solo por su emotiva historia y la inolvidable música (que incluye temas míticos como «Do-Re-Mi», «My Favorite Things» o «Climb Every Mountain»), sino también por una majestuosa escenografía que traslada al público a la Austria de los años 30. Cada ambiente está cuidadosamente diseñado para envolver al espectador en la atmósfera del clásico, desde el convento hasta la villa de los Von Trapp y los majestuosos Alpes.

El diseño de iluminación acompaña cada escena, potenciando las emociones y realzando los momentos más icónicos del musical, mientras que los efectos visuales y el uso de tecnología escénica contribuyen a crear una experiencia inmersiva digna de las grandes superproducciones.

Sobre el escenario, un elenco de los mejores artistas, seleccionados entre los grandes talentos del teatro musical nacional, dan vida a los personajes con interpretaciones llenas de rigor vocal, carisma y verdad escénica.

Así, la unión de escenografía, iluminación y el arte de los intérpretes hace resurgir la magia de SONRISAS Y LÁGRIMA EL MUSICAL, este clásico atemporal que por fin regresa a los escenarios para emocionar a los amantes del teatro.