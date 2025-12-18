Antonio Banderas revive el espíritu de Godspell en el Gran Teatro Pavón de Madrid

jueves 18 de diciembre de 2025 , 08:00h

Uno de los grandes hitos de Broadway dirigido por Antonio Banderas sobre la versión de Emilio Aragón, llega a la capital en 2026 con un elenco coral y banda en directo

El próximo 21 de enero de 2026 se estrenará en el Gran Teatro Pavón de Madrid la nueva versión de Godspell, el mítico musical de los años 70 nominado a los Premios Tony, que podrá verse hasta el 1 de marzo de 2026. Una producción de Antonio Banderas y Teatro del Soho CaixaBank, dirigida por el propio Banderas sobre la versión de Emilio Aragón, con música y nuevas letras de Stephen Schwartz y libreto original de John-Michael Tebelak.

Godspell es una de las obras más emblemáticas del teatro musical contemporáneo. Concebido originalmente por John-Michael Tebelak y con música de Stephen Schwartz, el musical se desarrolla a partir del Evangelio de San Mateo, narrado desde la mirada de un grupo de jóvenes que buscan esperanza y sentido en una gran ciudad.

Sobre el escenario, 14 intérpretes junto a una banda en directo dan vida a un espectáculo vibrante y visualmente impactante, que combina a lo largo de 16 números musicales teatro, vaudeville, sombras, magia, máscaras y títeres en una experiencia sensorial llena de energía y emoción. Entre los números musicales más emblemáticos destacan Preparad el camino, Día a día o Una ciudad hermosa, piezas que se han convertido en himnos del género.

Godspell va de amar, de perseguir la justicia, de aceptar las reglas del juego sin rendirse ante lo que nos duele. Y, sobre todo, de recordar, si es que lo hemos olvidado, que la vida es un camino que necesitamos recorrer de la mano del otro. Godspell va de construir una ciudad bella donde todos tengamos nuestro lugar. Y, al final del viaje, cuando sintamos que todo acaba, que la oscuridad lo inunda todo, Godspell nos recuerda que hay esperanza, que todo empieza de nuevo, que ahí afuera, hay una nueva pasión.

La trama comienza en un espacio escénico que recuerda a un almacén de teatro o una vieja corrala. En ella descubrimos a nuestros personajes, una joven compañía de teatro, interpretando una obra para el público. Todo es aparentemente normal, pero, tanto la obra como el contexto en el que se desarrolla, nos mostrarán que no lo es. A través de cada uno de los personajes y sus respectivos encuentros con Jesús, revisitaremos los Evangelios del Nuevo Testamento, iniciando así un viaje personal de no retorno.

La tolerancia y el respeto al diferente, la necesidad de construir y tejer redes de apoyo comunitario, la compasión por cualquier ser humano, la riqueza sostenible y compartida, la libertad de ser y elegir, la corresponsabilidad en la construcción de una buena vida para todos, el derecho a equivocarse y volver a empezar, dolerse con el sufrimiento del otro, vivir completos, reír, amar, cantar, jugar…vivir, hasta morir. Y, al final del viaje, cuando sintamos que todo acaba, que la oscuridad lo inunda todo, Godspell nos recuerda que hay esperanza, que todo empieza de nuevo, que ahí afuera, hay una nueva pasión.

Reparto:

Teresa Abarca, Javier Ariano, Alex Chavarri, Paula Díaz, Ferran Fabá, Laia Prats, Estibalitz Ruiz, Hugo Ruiz y con Ana Domínguez, Bella Exum, Paula Moncada, Raúl Ortiz y Alex Parra. Junto a ella, completan el reparto figuras destacadas del teatro musical como Roko y Aaron Cobos.