PERSEIDAS, un musical creado íntegramente en Madrid, el próximo 21 de marzo

jueves 26 de febrero de 2026 , 09:00h

Y se estrena en el Teatro Bellas Artes

El musical 'Perseidas' aterriza en el Teatro Bellas Artes desde este 21 de marzo.

Con cuatro fechas previstas hasta el mes de mayo.

El proyecto busca emocionar e inspirar con una historia basada en la ciudad de Madrid y que tiene como eje principal a la familia, el duelo y la superación.

Un espectáculo creado por Luis Montis del Cano, José Miguel Baena y Miguel Ángel González Vallés en el que han compuesto 20 canciones inéditas para acompañar la historia.

El elenco lo integran Cris Helia, concursante de OT 2023, Alicia de Cisneros, Gaby del Castillo, Ester V. Burguess y Julia Maré.

SINOPSIS

Luis, un joven violinista marcado por la pérdida de su padre, inicia un viaje interior guiado por la amistad, el amor y la música. Pero el duelo, la ausencia y la duda lo ponen a prueba, obligándole a elegir entre rendirse o seguir adelante.

Y cuando todo parece perdido, como ocurre cada verano con las Perseidas, lo invisible se vuelve presencia.

Duración 90 minutos