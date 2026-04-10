Querido Evan Hansen llegará por fin a Madrid

viernes 10 de abril de 2026 , 08:45h

EL MUSICAL MÁS INFLUYENTE DE LA ÚLTIMA DÉCADA LLEGA AL TEATRO RIALTO POR TEMPORADA LIMITADA

Será en el mes de octubre cuando este musical, que cuenta con una de las partituras más premiadas y aclamadas, llegue al Teatro RIALTO de Madrid

QUERIDO EVAN HANSEN es un musical premiado, multigeneracional, edificante, poderoso y contemporáneo.

Cuenta la historia de Evan Hansen, un chico de 17 años, estudiante de secundaria con trastorno de ansiedad social que anhela sentir que pertenece a algún lugar. Su terapeuta le recomienda que se escriba cartas a sí mismo detallando por qué “hoy será un buen día”.

La trama se complica cuando su carta es encontrada por un conflictivo compañero de clase, Connor Murphy, quien la utiliza para provocar a Evan.

Un malentendido entre ambos se convierte en algo mucho más grande de lo que jamás Evan imaginó, y se enfrenta a una decisión muy complicada:

decir la verdad y perderlo todo o aceptar una mentira y acercarse a la vida que siempre soñó.

A medida que se desarrolla la historia Evan navega por las complejidades de la verdad, la conexión y la autoaceptación en un mundo en el que en general se siente aislado.

Una innovadora puesta en escena permite representar el impacto de las redes sociales en las vidas de los diferentes personajes, pero sin perder el foco en la interpretación y la emoción, que son la seña de identidad de este musical.

QUERIDO EVAN HANSEN cuenta con libreto del ganador del Tony y Outer Critics Circle Award STEVEN LEVENSON. La música y letras corresponden a los dos compositores más aclamados de su generación: los ganadores del Oscar, Globo de Oro, Tony y Drama Desk Award BENJ PASEK y JUSTIN PAUL.

Cuenta con adaptación de David Serrano y Alejandro Serrano.