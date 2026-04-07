La demanda de experiencias culturales y de naturaleza crea oportunidades para destinos alternativos en EEUU

martes 07 de abril de 2026 , 08:30h

El análisis de Mabrian y Data Appeal sobre el mercado de experiencias y actividades de EE. UU. disponibles en plataformas online destaca el importante papel que desempeñan las experiencias culturales y al aire libre en llevar a los viajeros a todos los rincones del país, contribuyendo a las estrategias de posicionamiento de destinos y a promover itinerarios que abarquen diversos estados.

Un nuevo estudio de Mabrian y The Data Appeal Company muestra que Florida, California, Nueva York, Hawái y Nevada representan más de la mitad de la oferta de experiencias y actividades disponible en plataformas online en el mercado estadounidense, una concentración que se traduce en una oportunidad para que otros estados incrementen su oferta de experiencias, para impulsar la diversificación de itinerarios y atraer a viajeros nacionales e internacionales interesados en disfrutar experiencias inmersivas y auténticas en todo el país.

Las conclusiones responden al análisis de la oferta de actividades y experiencias disponibles en Estados Unidos, así como de la demanda de estos productos, con datos consolidados de los últimos seis meses de dos de las principales plataformas de experiencias online, Civitatis y GetYourGuide.

Según este estudio, Florida (14,9%), California (13,1%), junto con Nueva York (12,9%), Hawái (7,3%) y Nevada (4,5%) representan más de la mitad de toda la oferta de actividades disponibles, lo que refleja su relevancia como destinos turísticos clave que albergan muchas de las experiencias y atracciones más buscadas del país. El top 10 se completa con Texas (4%), Colorado y Virginia (3,3% cada uno), Arizona (3%) y Utah (2,9%). El 30,7% restante de las actividades disponibles se distribuye entre los otros 40 estados de Estados Unidos.

Las experiencias culturales (40,7% del total de anuncios disponibles) y el turismo activo (27% del total) continúan sirviendo como pilares centrales de la oferta de actividades turísticas de Estados Unidos, complementados con actividades en la naturaleza (15,3%), culinarias (10%) y para disfrutar del sol y el buen tiempo (3,2%). Si bien la vida nocturna y las actividades familiares representan el 1,5% y el 1,1% del total de oferta disponible, otras categorías, como las compras y el bienestar, son actualmente menos relevantes y, juntas, representan menos del 1% de la oferta de experiencias del país.

Respecto a los intereses de los viajeros sobre la oferta de experiencias, cabe destacar que las actividades culturales representan el 50,9% de las reseñas de los visitantes, lo que refleja una amplia participación e interés en planes que tienen al patrimonio local, las artes y las tradiciones como protagonistas. El equilibrio entre el turismo activo (20% de las reseñas) y las actividades en la naturaleza (20,6%) demuestra el interés por disfrutar, con opciones de diversa intensidad y dificultad, de los sorprendentes y variados paisajes de Estados Unidos. Las actividades familiares (1,4% del total de reseñas) también representan una oportunidad de nicho para ampliar la oferta, pensando en todos los grupos de edad en una familia.