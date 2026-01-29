jueves 29 de enero de 2026 , 08:00h

La próxima temporada se estrena en Madrid El alma al aire. El musical con las canciones de Alejandro Sanz que desborda luz, emoción y buena energía.

Una superproducción de Stage Entertainment (El Rey León, Anastasia, Tina, Aladdín…), que cuenta con el apoyo el artista y con libreto de Álvaro Tato (galardonado con dos premios Max), y que logra conectar con lo esencial: la libertad, la pasión, la comunidad, la lucha por los sueños y el deseo de superarse.

Ambientada en un pueblo pesquero, El alma al aire mezcla realismo mágico, tradición y verdad para atraparnos con una historia luminosa perfecta para desconectar, cargar pilas y dejarse llevar.

El espectáculo propone una historia original que se construye a partir del universo musical y emocional de Alejandro Sanz, utilizando algunas de sus canciones más emblemáticas como hilo conductor de un relato profundamente humano. Amor, pérdida, búsqueda personal y segundas oportunidades se entrelazan en una narrativa que conecta con distintas generaciones de espectadores.

Lejos de ser un recorrido biográfico, El alma al aire apuesta por una dramaturgia contemporánea en la que las canciones adquieren un nuevo significado al integrarse en la acción teatral, convirtiéndose en la voz interior de sus personajes.

Con esta producción, Stage Entertainment refuerza su compromiso con la creación de musicales originales en español y con la puesta en valor del talento artístico nacional, consolidando a Madrid como uno de los grandes referentes del teatro musical en Europa.

El alma al aire promete convertirse en una experiencia escénica emocionante, capaz de trasladar al público la fuerza, la sensibilidad y la verdad que han hecho de Alejandro Sanz una figura imprescindible de la música en español.