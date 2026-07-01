Toledum consolida el ocio saludable con más de 13.000 asistentes en su segunda edición

miércoles 01 de julio de 2026 , 08:00h

El Festival Internacional de Juegos de Mesa Toledum (desarrollado en Toledo) cerró las puertas de su segunda edición confirmando las excelentes sensaciones que dejó su estreno y consolidándose tanto por sus cifras de participación como por la calidad de su programación. Un evento que continúa creciendo e incorporando nuevos elementos para reforzar un proyecto que reúne muchos de los valores que la sociedad actual demanda, como el bienestar emocional, la desdigitalización y el uso responsable de las pantallas —especialmente entre los más jóvenes—, la socialización, la inclusión o el acortamiento de la brecha digital entre generaciones. Todo ello envuelto en un gran acontecimiento turístico y cultural que ha reunido durante sus tres jornadas a más de 13.000 personas llegadas de todos los puntos de España.

Campeonatos nacionales

Durante esta edición se han celebrado importantes competiciones de ámbito nacional, entre ellas los Campeonatos de España de Catán y Carcassonne, clasificatorios para los respectivos campeonatos del mundo de dos de los juegos de mesa más vendidos del planeta. Participantes llegados de todos los rincones de España lucharon por convertirse en los representantes nacionales en la cita mundial que se celebrará el próximo mes de octubre en Alemania. En Carcassonne, el vencedor fue David Cobo, que se impuso en una final de máxima igualdad y emoción a Ibai Beristain. En Catán, el triunfo fue para Jorge Galdeano, tras una partida muy disputada en la que hasta tres finalistas llegaron con opciones reales de alzarse con la victoria.

Además, Toledum acogió un campeonato nacional de Speedcubing, organizado por la Asociación Española de Speedcubing y regulado por la World Cube Association (WCA), que reunió a algunos de los mejores especialistas en la resolución del cubo de Rubik. Mikel Pérez, Josete Sánchez, Lucar Campaniello y Samuel María Linares fueron los vencedores en las distintas categorías: 3x3x3, 2x2x2, 4x4x4, One-Handed, Pyraminx, Skewb y Square-1.

El festival también fue escenario del II Campeonato de Ajedrez Toledum, organizado por el Club de Ajedrez Toledo, que reunió a jugadores de todas las edades procedentes de clubes de Castilla-La Mancha y de otras comunidades autónomas. La competición incluyó torneos de ajedrez rápido y Blitz, proclamándose campeones absolutos Miguel Morell Sánchez de la Blanca, en la modalidad de rápidas, y Sebastián Fuentes de Nova, en Blitz. En la categoría femenina, las vencedoras fueron Paula Crespo Gil y Tania Indrei.

Cabe destacar la elevada participación registrada en todos los torneos y el excelente desarrollo de las competiciones, que incorporaron tecnología de retransmisión en directo y sistema de revisión mediante VAR, gracias a la colaboración de idChess.

SPIEL Essen primer Premio Honorífico Toledum

En esta segunda edición se ha presentado el primer premio honorífico del festival a SPIEL Essen. SPIEL Essen es la feria más importante del mundo que se celebra en Alemania anualmente y que es el centro neurálgico a nivel industria y sectorial del Juego de Mesa. Además del premio honorífico Toledum y SPIEL Essen han comenzado conversaciones para intentar buscar puntos de encuentro y colaboración en diferentes planteamientos para poder llevar a cabo ciertas acciones a futuro.

Cultura, bienestar y convivencia

Más allá de su dimensión lúdica, Toledum continúa apostando por el juego de mesa como una herramienta cultural y de transformación destacando como espacio para fomentar hábitos saludables relacionados con el bienestar emocional, la salud mental, la desdigitalización y el uso responsable de las pantallas, además de favorecer la socialización, la inclusión y el acercamiento entre generaciones.

Un festival respaldado por las instituciones y el sector privado

La segunda edición de Toledum cuenta con el apoyo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Toledo y la Diputación Provincial de Toledo, además de la colaboración de entidades y empresas como Fundación "la Caixa", Fundación Soliss, Centro Comercial Luz del Tajo, Leza Motor y SER Toledo, que hacen posible la celebración de un evento que continúa creciendo y consolidándose como uno de los grandes referentes del juego de mesa en España.