Hamilton renueva el icónico reloj Ventura con nuevos colores y guiños culturales

martes 14 de julio de 2026 , 08:30h

Desde su debut en 1957, el Ventura se ha distinguido como uno de los relojes más característicos jamás creados. Fruto de un momento de avance tecnológico y de un diseño audaz, se convirtió en el primer reloj eléctrico del mundo y en un símbolo eterno de la voluntad de Hamilton de desafiar las convenciones.

La caja asimétrica del Ventura, diseñada por el célebre diseñador industrial Richard Arbib, fue revolucionaria desde el principio. Arbib reinventó la forma en V que había creado para los automóviles Hudson, girándola para crear una caja que resultaba futurista, expresiva e inconfundiblemente moderna para su época. Más que un reloj, el Ventura se convirtió en un icono de diseño, un icono que sigue siendo relevante décadas después.

El último Ventura Quartz S se inspira en ese legado con una nueva combinación de colores inspirada en Hawái y su emblemática flor de hibisco. Los suaves tonos turquesa y rosa aportan vitalidad y calidez a la esfera, mientras que el segundero con punta amarilla recuerda al pistilo en el corazón de la flor. Estos detalles hacen referencia al espíritu tropical de Amor en Hawái y al momento cultural que consolidó el lugar del Ventura en la historia.

Esa conexión no se puede separar de Elvis Presley, que tenía varios relojes Ventura y se hizo famoso por llevar uno en la película anteriormente citada de 1961. Elvis solía regalar este reloj a sus amigos, lo que contribuyó a convertirlo en un símbolo de individualidad, confianza y estilo expresivo, lo que le valió el apodo perdurable del reloj de Elvis.

El Ventura Quartz, equipado con un brazalete flexible, combina el impacto visual con la comodidad diaria. El diseño sin hebilla del brazalete permite un movimiento fluido en la muñeca y un aspecto distintivo, mientras que el sistema EasyClick integrado permite cambiar el brazalete o la correa sin esfuerzo y sin necesidad de herramientas.

El Ventura Quartz sigue siendo un reloj para aquellos que apuestan por un diseño con intención. Expresivo, poco convencional y fácilmente reconocible, este modelo sigue conectando la tradición con la modernidad. Un recordatorio de que los verdaderos iconos nunca se detienen.