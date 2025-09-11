Hamilton fusiona innovación y tradición en el nuevo Khaki Field Power Reserve

jueves 11 de septiembre de 2025 , 09:03h

Hamilton presenta una incorporación innovadora a su apreciada colección Khaki Field con el nuevo Power Reserve Mechanical 40 mm. Este reloj es el primer modelo Khaki Field de Hamilton con indicador de reserva de marcha directamente en la esfera. Este innovador modelo rinde homenaje al diseño histórico y la funcionalidad esencial de la familia Khaki, el reloj de campo original, al tiempo que introduce funciones modernas y lo último en tecnología relojera.

El Khaki Field Power Reserve Mechanical, inspirado en los relojes mecánicos clásicos de los soldados, mantiene la paleta de colores característica de la colección, la línea de diseño y la estética robusta. Las agujas están recubiertas de Super-LumiNova® color radio envejecido para un auténtico aspecto vintage, mientras que el indicador de reserva de marcha a las 9 horas se muestra en un característico color rojo, que muestra claramente una "F" para indicar que está llena y una "E" para indicar que está vacía. La esfera muestra con orgullo "reserva de marcha de 80 horas" para destacar esta característica excepcional y práctica.

En el corazón de este reloj reside un nuevo movimiento manual desarrollado por ETA, el principal diseñador y fabricante de movimientos suizos, exclusivamente para Hamilton. Este calibre H-233 permite visualizar la reserva de marcha de 80 horas directamente en la esfera, una primicia para un Khaki Field.

Esta complicación está impulsada por un mecanismo diferencial que funciona a través de la fricción entre sus componentes internos. Como el diferencial se basa en la fricción, un fuerte golpe puede hacer que una de sus placas se desplace con respecto a la otra. Esto puede provocar una desincronización entre la aguja de reserva de marcha y el estado real del barrilete del muelle real. De esta forma, el movimiento está equipado con un muelle deslizante dentro del barrilete. Esto permite que el sistema se resincronice automáticamente durante la puesta en marcha, sin necesidad de intervención ni mantenimiento. El muelle deslizante también garantiza que la corona no se detenga completamente al dar cuerda al reloj, protegiendo el movimiento de un exceso de cuerda y mejorando la comodidad del usuario. Esta solución técnica garantiza tanto la precisión mecánica como la fiabilidad a largo plazo, incluso en condiciones exigentes.

La función de reserva de marcha tiene su origen en los cronómetros marinos, donde un cronometraje preciso para la navegación requirió una visión constante de la tensión restante del muelle.

Aunque la caja conserva la icónica forma del Khaki Field, ha sido cuidadosamente adaptada para albergar el nuevo movimiento e incorpora un refinado acabado arenado. Disponible con esfera en negro clásico o blanco, cada reloj se ofrece con un brazalete de acero inoxidable de tres eslabones con cierre mariposa, o con una correa NATO verde con presillas de piel marrón. El sistema EasyClick del brazalete metálico permite cambiar de correa rápidamente en cualquier momento.

El Khaki Field Power Reserve Mechanical representa el compromiso de Hamilton para mejorar la funcionalidad de los relojes de terreno, al mismo tiempo que rinde homenaje a nuestro histórico legado de relojes de terreno.

Esta complicación práctica ofrece una visualización clara de la energía restante, convirtiéndose en una herramienta esencial para los aventureros modernos que buscan ir más allá cada día.