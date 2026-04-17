Hamilton lanza una nueva generación del reloj Khaki Field King, más funcional y contemporánea

viernes 17 de abril de 2026 , 08:45h

Para el tiempo libre, para la aventura, por diseño. Así se presenta el nuevo Hamilton Khaki Field King, una reinterpretación contemporánea del clásico reloj de campo que invita a ir más allá de los caminos trillados.

Nacido en un momento de transformación para Hamilton, cuando la firma pasó de proveedor militar a creador de relojes civiles, el Khaki Field King siempre ha estado ligado a la evolución. Hoy regresa con un enfoque renovado: más refinado, más desenfadado y, sobre todo, pensado para acompañar la aventura cotidiana.

Su origen se remonta a la posguerra, cuando la precisión y la robustez del ámbito militar se trasladaron al uso civil. Ya no se trataba de relojes asignados, sino elegidos. Ese equilibrio entre funcionalidad y accesibilidad sigue siendo la esencia del modelo, ahora reinterpretado con una estética más limpia y contemporánea.

En esta nueva versión, el diseño gana claridad. La eliminación de la escala de 24 horas depura la esfera, donde los números arábigos, la minutería y la icónica indicación de día y fecha a las 12 adquieren todo el protagonismo. El contraste de tonos refuerza la legibilidad y aporta carácter a una pieza que destaca por su personalidad discreta.

Pensado para la vida fuera del campo de batalla, este reloj se adapta con naturalidad a los ritmos actuales: desde escapadas de fin de semana hasta viajes improvisados o momentos de desconexión. Disponible con correa de piel o brazalete de acero, refleja una actitud libre, práctica y abierta a lo inesperado.

Bajo su estética depurada, el Hamilton Khaki Field King es también una pieza técnica. Incorpora una resistencia al agua de hasta 10 bares, cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos y el movimiento automático H-40, que ofrece hasta 80 horas de reserva de marcha. Además, el resorte de Nivachron™ mejora su resistencia frente a campos magnéticos, garantizando fiabilidad a largo plazo.

Más que un reloj, el Khaki Field King es una invitación a salir de la rutina y redescubrir el tiempo desde la libertad, la exploración y el placer de la aventura.