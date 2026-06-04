Cierre de oro a la temporada en el Teatro de la Zarzuela con El Gato Montés

jueves 04 de junio de 2026 , 10:45h

Christof Loy, director de escena de ‘El Gato Montés’ explica que “más allá de todos los tópicos asociados a la idea de España, la ópera de Penella posee una esencia universal, casi de tragedia griega”.

• La producción supone el debut en el Teatro de la Zarzuela del director de escena alemán Christof Loy, una de las figuras imprescindibles de la lírica europea actual

• La célebre ópera ‘El Gato Montés’, compuesta por Manuel Penella hace más de un siglo, desenreda un apasionado triángulo amoroso que ha regresado de forma recurrente al Teatro de la Zarzuela

• Entre personajes populares como contrabandistas, majas y barberos, la nueva producción de ‘El Gato Montés’ se aleja de clichés para explorar temas más profundos como las diferencias de las clases sociales

• Están programadas un total de 15 funciones, y la del 27 de junio incluye tour accesible para personas con dificultades visuales y auditivas

El Teatro de la Zarzuela pondrá el broche final a su temporada 2025/2026 con una nueva producción de ‘El Gato Montés’, la célebre ópera de Manuel Penella que, en esta ocasión, contará con la dirección de escena de Christof Loy, que debuta en el teatro estandarte de la lírica española, y la dirección musical de José Miguel Pérez-Sierra y Rafael Sánchez-Araña, este último en las últimas funciones.

Estrenada en el Teatro Principal de Valencia el 22 de febrero de 1917, ‘El Gato Montés’ constituye uno de los escasos títulos de la ópera española que ha logrado mantenerse vivo en los escenarios nacionales e internacionales. Desde su primera representación en el Teatro de la Zarzuela en 1969, la obra ha regresado periódicamente al escenario madrileño en producciones firmadas por directores musicales como Miguel Roa o Ramón Tebar, o de escena como José Carlos Plaza o Emilio Sagi, y protagonizadas por artistas como Plácido Domingo, Alberto Blancafort y Roberto Carpio.

La nueva producción se inscribe en la línea artística del Teatro de la Zarzuela orientada a la recuperación, revisión y proyección contemporánea del patrimonio lírico español, ofreciendo una nueva mirada sobre una de las partituras más apasionadas y singulares de nuestro repertorio.

Las funciones tendrán lugar los días 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 -esta será de Teatro Accesible con visita táctil para personas con déficit visual, además de apoyo auditivo- y 28 de junio de 2026. Las representaciones comenzarán a las 19:30 horas, excepto los domingos, que darán comienzo a las 18:00 horas.

Triángulo amoroso marcado por el deseo, el fatalismo y la muerte

Para el director, el gran hallazgo de la obra reside en “los viajes emocionales” de sus personajes y en “la sorprendente modernidad” con la que Penella construye un triángulo amoroso marcado por el deseo, el fatalismo y la muerte.

La propuesta escénica de Loy busca subrayar las tensiones sociales, religiosas y emocionales que atraviesan la obra. “No vemos la plaza ni al público, sino lo que ocurre detrás”, señala el director alemán al referirse a la célebre escena taurina. Esto unido al hecho de que los principales protagonistas tienen una presencia no tan extensa en el escenario como es habitual confirman que estamos ante una dramaturgia extraordinariamente avanzada para su tiempo.

La dirección musical estará a cargo de José Miguel Pérez-Sierra —junto a Rafael Sánchez-Araña los días 26, 27 y 28 de junio— al frente de la Orquesta de la Comunidad de Madrid, titular del Teatro, el Coro Titular del Teatro de la Zarzuela dirigido por Antonio Fauró y los Pequeños Cantores de la ORCAM.

Para Pérez-Sierra, ‘El Gato Montés’ representa “uno de los grandes hitos de la ópera española”, una partitura “de enorme sofisticación orquestal” en la que Manuel Penella demuestra “una personalidad musical absolutamente singular”. El director titular del Teatro de la Zarzuela subraya además la extraordinaria capacidad del compositor valenciano para integrar elementos populares dentro de una estructura dramática de gran ambición musical y teatral.

“Penella logra algo dificilísimo”, afirma Pérez-Sierra: “crear una obra profundamente española y popular sin renunciar a una escritura refinada y plenamente operística”.

Broche de oro para la temporada lírica 25/26

El reparto reunirá a David Oller y Borja Quiza como Juanillo, “el Gato Montés”; Mané Galoyan y Miren Urbierta-Vega en el papel de Soleá; y Rodrigo Garull y Rafael Humberto Rojas como Rafael Ruiz “el Macareno”. Junto a ellos participarán María Rodríguez y Milagros Martín (Frasquita), Carol García y María Luisa Corbacho (Gitana), Manel Esteve (Padre Antón), Gerardo Bullón (Hormigón), Pablo Gálvez (Caireles) y Alonso Gabarrús (Pezuño), entre otros intérpretes.

Con esta producción, el Teatro de la Zarzuela clausura una temporada lírica marcada por la recuperación y reinterpretación del patrimonio lírico español desde una mirada contemporánea y plural. A lo largo del curso, el coliseo madrileño ha combinado nuevas producciones, recuperación de títulos históricos, proyectos coreográficos y conciertos, reafirmando su compromiso con la creación artística, la excelencia musical y la difusión del género lírico español en toda su diversidad.

La temporada ha prestado además especial atención a la proyección internacional de nuestro repertorio, al diálogo entre tradición y contemporaneidad y a la incorporación de nuevas voces escénicas y musicales, consolidando al Teatro de la Zarzuela como el centro de referencia para la lírica española.