Anna Prohaska y Pierre-Laurent Aimard en el Ciclo de Lied del CNDM y el Teatro de la Zarzuela

lunes 30 de marzo de 2026 , 08:15h

La soprano Anna Prohaska y el pianista Pierre-Laurent Aimard protagonizan un nuevo concierto del Ciclo de Lied del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) y el Teatro de la Zarzuela, una de las programaciones más exquisitas de toda Europa dedicadas a la canción de concierto.

La cita tendrá lugar el lunes 30 de marzo a las 19:30 horas en el Teatro de la Zarzuela, en un recital que invita a adentrarse en uno de los universos más singulares y fascinantes del repertorio vocal.

Reconocida por su refinamiento interpretativo y elegida cantante del año en los Premios Opus Klassik de 2024, Anna Prohaska se ha consolidado como una de las grandes voces líricas del panorama internacional, con una fascinante trayectoria que abarca desde el Barroco hasta la creación contemporánea. Habitual de los principales escenarios del mundo, como la Staatsoper de Berlín, el Festival de Salzburgo o la Royal Opera House de Londres, la soprano destaca por su inteligencia musical y su capacidad para abordar repertorios de gran exigencia estilística.

A su lado, Pierre-Laurent Aimard, uno de los pianistas más influyentes de nuestro tiempo, despliega en este concierto una faceta menos habitual pero de enorme riqueza: la del pianista acompañante. Artista residente del CNDM en la temporada 25/26, su participación en este recital ofrece una oportunidad excepcional para apreciar su sensibilidad camerística y su profundo compromiso con el repertorio vocal.

Charles Ives: una constelación de canciones

El programa gira en torno a la figura de Charles Ives, uno de los creadores más inclasificables y visionarios del siglo XX, cuya obra desafía cualquier intento de categorización. Lejos de los convencionalismos, Ives desarrolló un lenguaje radicalmente libre, adelantándose a muchas de las innovaciones musicales que marcarían el devenir de la modernidad: la politonalidad, la superposición de planos sonoros o el uso expresivo de la disonancia forman parte de un universo creativo profundamente personal.

Buena parte del recital se articula en torno a su colección 114 Songs, un auténtico laboratorio de ideas en el que conviven lo popular y lo experimental, lo íntimo y lo irreverente. En estas canciones, Ives transforma recuerdos, paisajes sonoros y referencias culturales en pequeñas escenas de gran intensidad expresiva, a menudo atravesadas por el humor, la nostalgia o la reflexión filosófica.

El repertorio se enriquece, además, con la presencia de Gustav Mahler y Claude Debussy, cuyas obras dialogan de manera sugerente con el universo de Ives. De Mahler se interpretarán varios lieder de sus primeras colecciones y de Des Knaben Wunderhorn, mientras que Debussy estará representado por sus Proses lyriques, configurando un recorrido que conecta distintas tradiciones y estéticas en torno a la canción de concierto.

Este recital propone así una experiencia sonora poco habitual, en la que la diversidad de lenguajes, estilos y atmósferas configura una suerte de mosaico musical de extraordinaria riqueza. La combinación de la sensibilidad interpretativa de Anna Prohaska y la profundidad pianística de Pierre-Laurent Aimard convierte esta cita en una ocasión única para descubrir la capacidad de la canción para explorar nuevos territorios expresivos dentro de uno de los ciclos más prestigiosos del panorama europeo.