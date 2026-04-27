El joven barítono británico Huw Montague Rendall debuta en el Ciclo de Lied

lunes 27 de abril de 2026 , 08:30h

El próximo lunes 27 de abril, a las 19:30 horas, el Teatro de la Zarzuela acogerá una nueva cita del prestigioso Ciclo de Lied, organizado por el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) en colaboración con el coliseo madrileño.

En esta ocasión, el escenario recibirá por primera vez en el ciclo al barítono Huw Montague Rendall, acompañado al piano por Hélio Vida, también debutante en esta consolidada programación.

Considerada una de las voces emergentes más destacadas del panorama lírico internacional, Huw Montague Rendall ha desarrollado una trayectoria ascendente en algunos de los principales teatros europeos, combinando repertorio operístico y camerístico con una especial sensibilidad hacia el lied. Su presencia en Madrid supone una oportunidad única para descubrir a uno de los artistas llamados a marcar el futuro del género.

El recital ofrecerá un programa de gran exigencia artística y refinamiento expresivo, con obras de Francis Poulenc, Gabriel Fauré, Arnold Schoenberg y Gustav Mahler. El repertorio recorrerá desde la elegancia francesa de Le Bestiaire y La Bonne Chanson, hasta la intensidad emocional de los Rückert-Lieder mahlerianos y la modernidad temprana de los Vier Lieder de Schoenberg.

La XXXII edición del Ciclo LIED reafirma así su compromiso con la excelencia artística y con la presencia de grandes intérpretes internacionales, manteniéndose como una de las propuestas más sólidas y reconocidas de Europa en su género.

Huw Montegue Rendall

Formado en el Royal College of Music bajo la tutela de Russell Smythe, y previamente con David Rendall y Philip Doghan, Huw Montague Rendall formó desde muy temprano una sólida trayectoria de perfeccionamiento internacional. En 2016 fue distinguido como Jerwood Young Artist en el Festival de Ópera de Glyndebourne, donde interpretó el papel de Fiorello en Il barbiere di Siviglia, actuando por la que recibió el prestigioso premio John Christie. Posteriormente se incorporó al Programa de Jóvenes Artistas del Festival de Salzburgo y al International Opera Studio de Zúrich entre 2016 y 2018.

Considerado uno de los barítonos más prometedores de su generación, Montague Rendall ha protagonizado celebrados debuts en algunos de los principales escenarios líricos internacionales, entre ellos la Royal Opera House Covent Garden, la Lyric Opera of Chicago, la Opéra national de Paris, el Festival d'Aix-en-Provence y los festivales de Salzburgo y Glyndebourne. Reconocido por la solidez de su interpretación, su presencia escénica y su refinada musicalidad, el artista debutó además en el Gran Teatre del Liceu en la temporada 2024/25 con Die Fledermaus.

Hélio Vida

Nacido en Patos de Minas (Brasil), Hélio Vida inició su formación musical en su país natal y en Nancy, completando posteriormente sus estudios en Karlsruhe. Especializado en acompañamiento vocal y repertorio camerístico, ha sido distinguido con el primer premio del XXIII Concurso Internacional de Piano Claudio Arrau de Chile, así como con el premio especial de acompañamiento pianístico en el Concurso de Canto Felix Mendelssohn Bartholdy de Berlín y el premio HSBC de la Académie du Festival d'Aix-en-Provence.

Vida ha desarrollado una intensa carrera internacional como pianista y colaborador artístico en escenarios como el Wigmore Hall, el Konzerthaus de Viena, la Ópera Nacional del Rin o el Festival d'Aix-en-Provence, junto a destacados cantantes como Benjamin Bernheim o Julie Fuchs.

Desde 2018, Hélio Vida es director artístico del Festival Classique Albâtre de Normandía y, desde la temporada 2020/21, dirige el estudio de ópera OperAvenir del Teatro de Basilea, actividad que compagina con su labor como director musical en títulos como Il barbiere di Siviglia, Mignon, Carmen y Das schlaue Füchslein.