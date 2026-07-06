Wizz Air impulsa las escapadas de los viajeros españoles al corazón cultural de Europa

lunes 06 de julio de 2026 , 08:45h

Este año, Wizz Air invita a los viajeros españoles a redescubrir Europa desde una perspectiva diferente, poniendo el foco en la riqueza cultural, la autenticidad y la historia viva de sus ciudades patrimoniales. En un momento en el que las motivaciones para viajar están evolucionando, la aerolínea se posiciona como el puente perfecto para quienes buscan experiencias con significado que dejen una huella duradera, más allá del turismo masivo de verano o de las tradicionales vacaciones de sol y playa.

Cada vez más viajeros priorizan destinos con una marcada identidad local, donde la arquitectura, los museos de referencia y las tradiciones se viven en cada rincón. Para responder a esta creciente demanda de viajes más auténticos y enriquecedores, Wizz Air ofrece conexiones directas desde varios aeropuertos españoles a algunas de las principales capitales culturales de Europa, facilitando un acceso rápido, directo y sostenible a la historia del continente.

Inmersión histórica y patrimonio arquitectónico en la red de Wizz Air

Ciudades históricas como Cracovia (Polonia), Budapest (Hungría) y Roma (Italia) representan el auge del turismo cultural. Budapest, con su imponente Barrio del Castillo a orillas del Danubio y sus históricos balnearios termales, ofrece una combinación única de épocas que cautiva a los amantes del patrimonio europeo. Por su parte, el centro histórico de Cracovia, uno de los primeros enclaves declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, permite pasear entre plazas medievales perfectamente conservadas y palacios renacentistas que narran siglos de historia.

Asimismo, destinos emergentes de la red de Wizz Air, como Bucarest (Rumanía) y Sofía (Bulgaria), destacan como auténticos tesoros arquitectónicos por descubrir, donde la mezcla de influencias otomanas, bizantinas y europeas del Este brinda una experiencia de viaje genuina, alejada de los circuitos turísticos más habituales.

«El interés por vivir experiencias de viaje con un propósito ha crecido de forma significativa entre los viajeros españoles, que ya no buscan únicamente desconectar, sino conectar con la esencia de los lugares que visitan», afirma Vera Jardan, Corporate Communications Manager de Wizz Air. «A través de nuestra amplia red de rutas queremos ser la puerta de entrada a estas joyas culturales. Creemos firmemente que descubrir la historia y el patrimonio de Europa debe ser una oportunidad al alcance de todos, por lo que seguimos apostando por ofrecer vuelos directos a precios asequibles».

Estas son las escapadas culturales con Wizz Air desde España

Esta ampliación de la red pone el foco en algunos de los principales enclaves patrimoniales de los destinos seleccionados. Las rutas de Wizz Air conectan los aeropuertos españoles con Budapest, permitiendo descubrir lugares emblemáticos como el Barrio del Castillo y el Parlamento junto al Danubio, así como con Cracovia, cuyo principal atractivo reside en su centro medieval y el Castillo de Wawel.

Además, la aerolínea mantiene conexiones con Roma, acercando a los viajeros a iconos del patrimonio clásico como el Coliseo, los Foros Imperiales y las colecciones de arte barroco de la ciudad. La red también incluye centros culturales regionales como Bucarest, conocida por su arquitectura Belle Époque y su casco histórico, y Sofía, donde destacan la Catedral de Alejandro Nevski y sus impresionantes vestigios de la antigua ciudad romana.