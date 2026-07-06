Los municipios de sol y playa se unen a la iniciativa 'Turismo Que Suma'

lunes 06 de julio de 2026 , 08:15h

Una representación de los destinos que integran la Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa (AMT Sol y Playa), formada por Benidorm, Salou, Lloret, Torremolinos y Calvià, participó en el acto de presentación de ‘Turismo Que Suma’, una iniciativa promovida por EXCELTUR que nace con el objetivo de poner en valor la contribución del turismo al desarrollo económico, social y territorial de España.

El encuentro se celebró en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Madrid y reunió a representantes de las principales organizaciones empresariales e instituciones vinculadas al sector turístico.

La AMT Sol y Playa formó parte de las entidades invitadas a este acto de lanzamiento, junto a la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), Hostelería de España, la Asociación de Líneas Aéreas y la Federación Nacional de Vehículos de Alquiler (FENEVAL), en una muestra del compromiso conjunto del sector con un modelo turístico más sostenible, competitivo y generador de bienestar.

Durante la jornada, el presidente de EXCELTUR, Juan Orti, y el vicepresidente ejecutivo de la organización, Óscar Perelli, presentaron los principios y objetivos de la iniciativa, concebida como un espacio de colaboración entre administraciones, empresas y destinos turísticos para reforzar el papel del turismo como motor de desarrollo y cohesión social. La segunda parte del encuentro contó con las intervenciones del presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM), Gabriel García; del viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Luis Martín Izquierdo; y del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien clausuró el acto.

Con su adhesión a Turismo Que Suma, la AMT Sol y Playa respalda un manifiesto que plantea una nueva forma de impulsar el turismo en España, basada en el equilibrio entre competitividad, sostenibilidad y bienestar social. El documento propone más de 80 medidas estructuradas en cinco grandes ejes (saturación turística, acceso a la vivienda y gentrificación, empleo, medioambiente y gobernanza) con el objetivo de avanzar hacia un modelo que genere mayor valor económico y social para los destinos.

Asimismo, apuesta por reforzar la colaboración público-privada, mejorar la participación ciudadana en la toma de decisiones y promover una gestión turística más eficiente, innovadora y respetuosa con el entorno y con la calidad de vida de los residentes.