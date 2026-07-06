Nueva ruta directa entre Madrid y Cartagena de Indias de la aerolínea World2Fly

lunes 06 de julio de 2026 , 08:30h

World2Fly, la aerolínea del grupo World2Meet, ha inaugurado su nueva ruta directa entre Madrid y Cartagena de Indias, en Colombia, con la salida del primer vuelo que marca el inicio oficial de la operativa entre ambas ciudades.

El trayecto operará con una frecuencia semanal cada viernes en un Airbus A350, con capacidad para 432 pasajeros, estableciendo una conexión directa entre Madrid y Cartagena de Indias que facilita los desplazamientos entre España y Colombia.

La nueva conexión mantiene la apuesta de World2Fly por Colombia, donde la compañía ya conecta Madrid con Cali mediante dos frecuencias semanales, y amplía su presencia en Latinoamérica, una región clave dentro de su red de destinos de larga distancia.

La ruta responde a la creciente demanda de viajeros interesados en descubrir la riqueza cultural, natural y gastronómica de Colombia y contribuye a mejorar la conectividad entre España y Colombia, acercando Cartagena de Indias a uno de los principales mercados emisores europeos del país.

La conexión entre Madrid y Cartagena de Indias se ha integrado en los programas vacacionales de Newblue, el touroperador del grupo World2Meet, ofreciendo propuestas diseñadas para facilitar el descubrimiento del destino de forma completa. Entre las opciones destacan los circuitos que combinan Cartagena de Indias con Isla Barú y Santa Marta, acercando al viajero a algunos de los principales enclaves del Caribe colombiano a través de experiencias que integran cultura, naturaleza, historia y playa. Para quienes buscan un recorrido más completo, el Circuito Combinado: Zona Cafetera y Cartagena de Indias permite combinar la costa con el interior del país, incluyendo destinos como Cali y la zona cafetera.

En palabras de Carmen Caballero, Presidenta de ProColombia: “Celebramos la llegada de esta nueva conexión directa entre Madrid y Cartagena de Indias, que fortalece la conectividad aérea entre España y Colombia y amplía las oportunidades para que más viajeros internacionales descubran la diversidad de experiencias que ofrece nuestro país. España es un mercado estratégico para el turismo colombiano y esta ruta contribuye a seguir posicionando a Cartagena y al Caribe colombiano ante viajeros interesados en cultura, historia, naturaleza y gastronomía. Este tipo de alianzas reflejan el trabajo que impulsamos desde ProColombia para llevar nuestra promoción del escritorio al territorio y del territorio al mundo, acercando más visitantes internacionales a las regiones y consolidando a Colombia, el País de la Belleza, como un destino cada vez más competitivo y conectado”.

Por su parte Bruno Claeys, Director General de World2Fly: “Con la inauguración de nuestra nueva ruta directa entre Madrid y Cartagena de Indias, reforzamos nuestra apuesta por Colombia y consolidamos nuestro compromiso con la conectividad entre España y Latinoamérica. Esta conexión responde a una demanda real de nuestros clientes y al creciente interés por destinos con gran atractivo turístico y cultural. En World2Fly seguimos trabajando para ofrecer una experiencia de vuelo cómoda, eficiente y adaptada a las necesidades de nuestros pasajeros”.

Esta nueva ruta representa un paso más en la estrategia de desarrollo internacional de World2Fly y en el compromiso del grupo World2Meet por ofrecer productos turísticos integrales y de calidad, impulsando la proyección de Cartagena de Indias como destino de referencia para el viajero europeo, especialmente en el segmento de larga distancia entre Europa y el Caribe colombiano.