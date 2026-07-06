La IA llega a más de 87.000 jóvenes madrileños

lunes 06 de julio de 2026 , 08:00h

El programa gratuito de formación en IA supera los 87.000 inscritos desde su lanzamiento, con un 46% de participación femenina y una creciente demanda de competencias digitales para mejorar la empleabilidad.

La iniciativa de formación en Inteligencia Artificial impulsada por la Comunidad de Madrid, Founderz y Microsoft continúa consolidándose como uno de los mayores programas de capacitación en IA de España. Desde su lanzamiento en octubre de 2024, ya ha alcanzado los 87.036 inscritos, de los cuales el 46% son mujeres, reflejando el creciente interés de los jóvenes por adquirir competencias clave para el mercado laboral del futuro.

El programa ofrece un curso online gratuito de Introducción a la Inteligencia Artificial y Prompt Engineering, concebido para proporcionar una base práctica que permita a los participantes incorporar estas herramientas tanto en su formación académica como en su desarrollo profesional.

Un perfil orientado al aprendizaje y la empleabilidad

Los datos del programa muestran que los participantes cuentan con una sólida base académica: el 35% posee estudios universitarios de grado o licenciatura. Además, más de la mitad de los inscritos (52%) son estudiantes o personas en búsqueda de empleo, lo que confirma el papel de esta iniciativa como un recurso para mejorar la empleabilidad y facilitar el acceso a nuevas oportunidades profesionales.

La implicación de los alumnos también pone de manifiesto el interés por adquirir estas competencias. El 53% dedica entre 15 y 30 minutos diarios al aprendizaje de la IA, mientras que un 37% invierte entre 31 y 60 minutos al día, integrando esta formación en su rutina con una clara orientación hacia el desarrollo profesional.

Reducir la brecha de talento en Inteligencia Artificial

Desarrollado junto a Founderz, el programa nace con el objetivo de acercar la Inteligencia Artificial a todos los jóvenes, independientemente de su formación previa, y contribuir a reducir la brecha de habilidades digitales que ya preocupa a empresas e instituciones.

Su evolución coincide con un momento en el que la IA se está incorporando de forma acelerada al entorno laboral. Según el Work Trend Index de Microsoft, cerca del 75% de los profesionales del conocimiento ya utiliza herramientas de Inteligencia Artificial en su trabajo, aunque una parte importante reconoce que aún no dispone de la formación necesaria para aprovechar todo su potencial.

Asimismo, más del 80% de los líderes empresariales considera prioritaria la capacitación en IA, impulsando una demanda creciente de profesionales con conocimientos en esta tecnología.

La colaboración público-privada como motor del talento digital

Para Natalia Escobedo, directora de Sector Público de Microsoft España, este tipo de iniciativas resultan esenciales para preparar a las nuevas generaciones ante los retos del mercado laboral.

"La Inteligencia Artificial representa una de las mayores oportunidades para impulsar la competitividad, la empleabilidad y la innovación en nuestro país. Pero para aprovechar todo su potencial, es imprescindible que las personas cuenten con la formación adecuada y puedan adquirir estas capacidades de forma práctica, accesible y responsable. Programas como el que impulsamos junto a la Comunidad de Madrid y Founderz son un ejemplo claro de cómo la colaboración público-privada puede ayudar a acercar la IA a los jóvenes y prepararlos para un mercado laboral que ya demanda nuevas competencias. Que más de 87.000 jóvenes hayan accedido ya a esta formación demuestra el interés que existe y la importancia de seguir ampliando este tipo de iniciativas."

Con más de 87.000 inscritos, el programa se consolida como una de las iniciativas de formación en Inteligencia Artificial con mayor alcance en España y evidencia el creciente interés de los jóvenes por adquirir competencias que ya son esenciales para acceder a un mercado laboral cada vez más digitalizado.