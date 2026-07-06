Las salas VIP de Air France estrenan una nueva oferta gastronómica de Yves Camdeborde

lunes 06 de julio de 2026 , 09:00h

Air France mejora la experiencia que ofrece en sus salas VIP a sus clientes que viajan en vuelos de larga distancia en París-Charles de Gaulle gracias a una nueva oferta gastronómica creada por el chef Yves Camdeborde, figura emblemática del panorama culinario francés y pionero de la «bistronomía».

Verdaderos remansos de tranquilidad en pleno aeropuerto, las salas VIP de Air France rinden homenaje a la excelencia de la cocina francesa, impulsada por un compromiso constante con una gastronomía más sostenible. En unos espacios acogedores inspirados en las “brasseries” y los cafés parisinos, la oferta varía según el momento del día y presenta productos emblemáticos de Francia.

En sus salas VIP para vuelos de larga distancia, situadas en la terminal 2E, en las zonas de embarque K, L y M del aeropuerto de París-Charles de Gaulle, la compañía amplía así su oferta gastronómica para el almuerzo y la cena. Los clientes pueden disfrutar de una selección de platos firmados por el chef francés Yves Camdeborde, ¡que se renuevan periódicamente cada temporada y se elaboran en colaboración con Sodexo Live!, líder mundial en hostelería, presente en más de 180 salas VIP de aeropuertos de todo el mundo. Una carta abundante, sencilla y auténtica, fiel al estilo del chef. En el menú de este mes: pollo de granja con limón confitado,

acompañado de “ratatouille”; un pastel cremoso de apio nabo servido con bacalao, merluza y trucha ahumada; o una cremosa lasaña de espinacas, mozzarella y nueces, aderezada con champiñones y chirivías asadas.

«En una sala VIP, la cocina debe saber acompañar cada momento del viaje, ya sea éste fugaz o más prolongado. Para adaptarme a todos los momentos, he ideado para los clientes de Air France platos pensados para degustarse sobre la marcha o saborearse más detenidamente, a través de una cocina sincera, arraigada en nuestra tierra e impulsada por el trabajo de los productores», ha declarado Yves Camdeborde.

En cuanto a la repostería, Air France también ofrece a sus clientes un «Finger Entremets Chocolat noisette», creado por la casa Lenôtre, un postre totalmente de chocolate compuesto por una delicada mousse de chocolate, una galleta de cacao y un hojaldre crujiente.

Acerca de Yves Camdeborde

Yves Camdeborde es una figura destacada de la gastronomía francesa contemporánea y el creador de la «bistronomía». Ha revolucionado los cánones al combinar la exigencia de la alta cocina con la sencillez acogedora de los bistrós. Como chef comprometido, defiende una cocina viva y sincera, guiada por un profundo amor por los terruños franceses y sus productores, el respeto por las estaciones y el placer de compartir. Su convicción: la emoción surge tanto de un producto noble como de un ingrediente cotidiano, siempre que se cocinen con acierto, sinceridad y corazón. Mucho más allá de sus propios restaurantes, su influencia ha marcado a toda una generación, allanando el camino hacia una gastronomía más libre, más accesible y decididamente humana.