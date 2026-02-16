Wizz Air y Dohop lanzan Wizz Link, su plataforma de conexiones ampliadas

lunes 16 de febrero de 2026 , 09:15h

Wizz Air, ha lanzado WIZZ Link, una nueva forma de que los viajeros combinen vuelos de Wizz Air y reserven viajes con múltiples vuelos para llegar a más destinos mediante una única reserva. Desarrollado en colaboración con la empresa tecnológica de viajes Dohop, WIZZ Link facilita visitar más destinos en Europa y otros mercados sin las complicaciones de gestionar múltiples reservas.

Actualmente, muchos viajeros dedican hasta cinco horas antes de un viaje a buscar y reservar cada vuelo por separado. Este proceso requiere mucho tiempo y aumenta la probabilidad de errores, como horarios incompatibles o normas de equipaje distintas. Muchos pasajeros también recurren a agencias de viajes online que combinan vuelos de diferentes aerolíneas, lo que puede generar dificultades en caso de incidencias. En estas situaciones, los viajeros pueden no recibir actualizaciones o asistencia a tiempo, lo que puede provocar pérdidas de conexiones o incertidumbre durante el viaje.

Ya sea que los pasajeros estén planeando un fin de semana en Roma, una escala de negocios en Viena o una escapada de playa en Yeda, WIZZ Link crea hasta 8.000 nuevas combinaciones de rutas, sin la necesidad de realizar múltiples reservas, coordinar horarios o comparar políticas de equipaje. El servicio está disponible a través de wizzlink.wizzair.com e incluye todos los principales puntos de conexión, como Budapest, Londres, Roma, Varsovia y Tirana.

Con WIZZ Link, los pasajeros pueden:

• Explorar cerca de 8.000 destinos en Europa, Oriente Medio y otros mercados mediante viajes con múltiples vuelos en una sola reserva.

• Ahorrar tiempo — sin búsquedas interminables ni reservas separadas.

• Viajar con tranquilidad gracias a ConnectSure, un servicio de protección que ofrece asistencia en caso de retrasos, cancelaciones o pérdida de vuelos, garantizando tranquilidad durante todo el viaje.

Michael Delehant, Senior Chief Commercial and Operations Officer de Wizz Air, declaró: “Las agencias de viajes online (OTA) siguen concentrando una gran parte del mercado digital: hoy en día, más de un tercio de los viajeros reserva vuelos a través de OTAs. Sabemos que los viajeros buscan flexibilidad, simplicidad y una excelente relación calidad-precio. WIZZ Link ofrece a nuestros pasajeros la libertad de explorar más ciudades y países con las mismas tarifas bajas y la confianza que esperan de Wizz Air. Además, utiliza tecnología avanzada para conectar la creciente red de Wizz Air como nunca antes. Estamos encantados de dar un nuevo e importante paso adelante en nuestros compromisos Customer First Compass y en el crecimiento a largo plazo de Wizz Air”.

La colaboración de Wizz Air con Dohop respalda su compromiso Customer First de ampliar su red de vuelos mediante herramientas digitales inteligentes que simplifican los viajes para los pasajeros. Dohop ya ayuda a más de 100 aerolíneas a ofrecer opciones de viaje conectadas, y su tecnología facilita enlazar vuelos de nuevas maneras, sin depender de los sistemas interlínea tradicionales en los que las aerolíneas han confiado históricamente.

Hugh Aitken, Chief Operating Officer de Dohop, afirmó: “WIZZ Link demuestra cómo las aerolíneas pueden utilizar tecnología inteligente para ofrecer a los viajeros más formas de conectar vuelos. Trabajando con Wizz Air, hemos hecho posible combinar vuelos que antes requerían reservas separadas mediante lo que llamamos tecnología interlínea alternativa: una forma moderna de conectar vuelos sin los acuerdos tradicionales entre aerolíneas. Esto ofrece a los pasajeros nuevas opciones de viaje y una forma mucho más sencilla de planificar sus trayectos. Estamos orgullosos de apoyar a Wizz Air en su objetivo de simplificar los viajes y abrir aún más su red a los clientes.”