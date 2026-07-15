El salmón y el bacalao de Noruega protagonizan las recetas del verano

miércoles 15 de julio de 2026 , 08:30h

Con la llegada del verano, cambian los ritmos, los planes y también la manera de disfrutar de la gastronomía. Las comidas se trasladan a terrazas, jardines, playas, piscinas o embarcaciones, y ganan protagonismo las propuestas ligeras, frescas y fáciles de compartir. En este escenario, el salmón y el bacalao de Noruega se consolidan como dos grandes aliados para quienes buscan sabor, versatilidad y bienestar sin renunciar al placer de una buena mesa.

Desde un almuerzo frente al mar hasta una cena improvisada al atardecer o una reunión con amigos al aire libre, ambos pescados ofrecen infinitas posibilidades culinarias para convertir cualquier momento en una experiencia gastronómica memorable.

"El verano invita a cocinar de forma más sencilla, fresca y espontánea. Tanto el salmón como el bacalao fresco de Noruega encajan perfectamente en esta tendencia porque son productos versátiles, saludables y adecuados para recetas ligeras que permiten disfrutar plenamente de cada momento", explica Tore Holvik, director del Consejo de Productos del Mar de Noruega en España.

Del poke a la marbacoa® o platos frescos de verano

Entre las tendencias gastronómicas que están conquistando los meses estivales destaca la denominada “marbacoa®”, una nueva forma de disfrutar del pescado a la parrilla que traslada al mundo marino el ritual tradicional de la barbacoa. Cocinar pescado al fuego lento, compartirlo al aire libre y acompañarlo con verduras frescas o ensaladas se ha convertido en una alternativa cada vez más popular entre quienes buscan opciones más saludables durante las vacaciones.

Tanto el salmón como el bacalao de Noruega son especialmente adecuados para este tipo de elaboraciones gracias a su calidad, textura y facilidad de preparación. "La marbacoa® refleja perfectamente cómo están evolucionando los hábitos de consumo durante el verano. Los consumidores buscan experiencias compartidas, fáciles de preparar y saludables, y los pescados de Noruega responden perfectamente a esas expectativas", añade Holvik.

Más allá de la parrilla, los consumidores también apuestan cada vez más por preparaciones en crudo o de inspiración internacional. Pokes, sushi, sashimi, tatakis, ceviches o tartares forman parte ya del repertorio habitual de una generación que busca recetas ligeras, refrescantes y llenas de matices.

El salmón, un clásico imprescindible del verano

Pocos alimentos encajan tan bien en la cocina veraniega como el salmón de Noruega. Su textura, sabor y versatilidad permiten disfrutarlo tanto en ensaladas con frutas de temporada como en pokes, sushi o elaboraciones a la plancha, al horno o a la parrilla.

Por su parte, el salmón ahumado continúa siendo uno de los grandes protagonistas de la estación. Presente en ensaladas, bocadillos gourmet, wraps o tostadas para desayunos relajados durante las vacaciones, es una opción práctica y deliciosa para cualquier momento del día. Además, el salmón destaca por su perfil nutricional. Contiene ácidos grasos omega-3, proteínas de alto valor biológico, vitamina D, vitamina A, vitaminas del grupo B —especialmente B12— y minerales como el yodo y el selenio.

El bacalao fresco, la revelación gastronómica del verano

Si el salmón ocupa una posición consolidada entre los consumidores españoles, el bacalao fresco de Noruega está ganando cada vez más protagonismo.

"Tras la consolidación del salmón de Noruega como el pescado favorito de los consumidores españoles, poco a poco es el bacalao fresco el que va pidiendo paso y ganando una legión de nuevos seguidores", señala Tore Holvik. Su carne blanca, firme y delicada invita a combinarla con ingredientes frescos y mediterráneos como cítricos, tomates de temporada, aceites aromáticos, hierbas frescas o verduras crujientes. El resultado son platos ligeros, equilibrados y especialmente atractivos durante los meses más cálidos del año.

Además, el bacalao fresco está llamado a convertirse en uno de los protagonistas de las elaboraciones en crudo. Su pureza y textura lo convierten en una excelente opción para sushi, sashimi, tartares o makis capaces de fusionar la tradición nórdica con los sabores mediterráneos. A ello se suma un destacado perfil nutricional, rico en proteínas de alta calidad, omega-3 naturales, vitaminas A, D y B12, además de minerales como el selenio.

Dos propuestas para saborear el verano

Para inspirar nuevas experiencias gastronómicas, Seafood from Norway propone dos recetas perfectas para esta temporada: una refrescante ensalada de salmón noruego fresco con aguacate y melón, ideal para disfrutar en la playa, la piscina o una comida informal al aire libre, y un sofisticado maki de bacalao noruego fresco con salsa tártara, perfecto para sorprender en una cena de verano.

Porque este año el verano sabe a mar. Y pocas experiencias representan mejor el espíritu de la temporada que compartir una mesa, una marbacoa® o un atardecer con el auténtico sabor de los pescados de Noruega.

Los 7 mandamientos de una ‘Marbacoa® Girls’ inolvidable

con Salmon noruego

Porque una buena marbacoa® no consiste solo en poner el pescado sobre las brasas. Hay pequeños trucos que marcan la diferencia entre un salmón correcto y una experiencia gastronómica memorable.

Domina las brasas, no las llamas. El mejor aliado del salmón es un calor suave y constante. Las llamas agresivas pueden resecar el pescado y alterar su sabor.

Abraza el efecto sorpresa del papillote. Envolver el salmón con verduras, cítricos o hierbas aromáticas ayuda a conservar toda su jugosidad y potencia los aromas.

Un toque de hidratación antes del fuego. Un pincelado de aceite de oliva o un marinado ligero aportan protección y realzan la textura durante la cocción.

Menos es más: evita cocinarlo en exceso. El secreto de un gran salmón a la parrilla está en mantener un interior tierno y jugoso. Si queda demasiado hecho, pierde gran parte de su encanto.

Elige cortes pensados para las brasas. Los lomos gruesos y con piel ofrecen mayor estabilidad, mejor textura y un resultado mucho más espectacular en la parrilla.

Apóyate en los accesorios adecuados. Planchas, rejillas específicas o soportes para pescado facilitan el manejo y ayudan a conseguir una cocción uniforme.

Déjalo tranquilo mientras se cocina. Mover la pieza continuamente es uno de los errores más frecuentes. El salmón necesita tiempo para dorarse y desarrollar todo su potencial.

Bonus Marbacoa® Girls: acompaña el salmón con frutas de verano, verduras a la parrilla y una mesa compartida al aire libre. Porque el ingrediente más importante de cualquier marbacoa® sigue siendo la buena compañía.

Ensalada de salmón noruego fresco con aguacate y melón

Ingredientes para 2 personas

100 gr. lomos de Salmón Noruego fresco, sin espinas ni piel

1 cdta sal y 0.25 cdta pimienta

2 cdta aceite de oliva virgen extra

2 cdta zumo de limón

1 cdta albahaca fresca

0.25 melón y 1 aguacate

Para la salsa

3 cdta yoghurt griego

1 cdta aceite de oliva virgen extra

1 cdta zumo de limón, pimienta y sal

Preparación

Cortar el Salmón Noruego en dados pequeños y freír ligeramente en aceite de oliva a fuego medio durante unos minutos. Espolvorear con sal y pimienta. Refrigerar.

Cortar el aguacate y el melón en cubos pequeños y mezclar con jugo de limón.

Añadir esta mezcla al Salmón Noruego fresco y la albahaca picada.

Para la salsa

Mezclar el yogur griego con el aceite de oliva y unas gotas de zumo de limón. Servir en un recipiente separado, al lado de la ensalada. Salpimentar al gusto.

Maki de Bacalao Noruego fresco con salsa tártara

Ingredientes para 4 personas

300 gr. lomo de Bacalao Noruego fresco sin piel ni espinas

1 cda azúcar

0.5 cdta sal

0.25 dl. vinagre de arroz

4 dl. arroz para sushi

0.5 ud pepino

0.5 ud. aguacate

2 hojas de alga nori

1 cdta wasabi

esterilla de bambú y papel film

Para la salsa

2 yema de huevo

1 cdta mostaza

2 dl. aceite de oliva

1 huevo

1 pepinillo en vinagre

2 cda alcaparras

3 cda cilantro fresco

1 guindilla roja

1 cdta pasta de chile picante

0.5 limón

1 cda queso crema, sal y pimienta

Preparación

Hacer el arroz para sushi siguiendo el procedimiento de cómo hacer el arroz para sushi.

Cortar el Bacalao Noruego fresco en tiras iguales y longitudinales y espolvorear con un poco de sal y pimienta.

Cortar el pepino y el aguacate en tiras.

Una vez preparados los ingredientes seguir los pasos en el vídeo cómo hacer makis añadiendo el Bacalao Noruego fresco, el pepino y el aguacate y wasabi al gusto.

Cortar cada rollo de sushi por la mitad y obtener de cada uno 8 piezas de sushi.

Para la Salsa Tártara

Mezclar la yema de huevo y la mostaza. Añadir el aceite de oliva en hilo hasta que espese y se convierta en una mahonesa suave.

Hervir los huevos, enjuagarlos y cortar en dados pequeños.

Picar los pepinillos, las alcaparras, el cilantro y la guindilla y mezclar con la mahonesa y con el huevo.

Agregar la pasta picante y el zumo de limón.

Salpimentar.

Servir el sushi maki con la Salsa Tártara en un bol aparte.