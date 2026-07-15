Soldeu, el mejor punto de partida para descubrir el verano en Andorra

miércoles 15 de julio de 2026 , 09:45h

En los meses de verano, Andorra despliega una cara especialmente sugerente: paisajes abiertos, caminos entre bosques, lagos de alta montaña, miradores panorámicos y otras experiencias al aire libre que permiten descubrir el país desde otra perspectiva. En Soldeu, uno de los enclaves más atractivos y exclusivos del Principado, Lodge Park Hotel se presenta como un refugio de montaña desde el que salir a explorar el entorno y al que regresar después para recuperar el pulso con calma. Porque el verano andorrano no se contempla solo desde la distancia: se camina, se pedalea, se juega y se saborea.

La montaña, a otro ritmo

Una de las grandes novedades del hotel esta temporada es la creación de un nuevo departamento de actividades y servicio de salidas privadas con guía pensado para descubrir el entorno de forma personalizada, sin prisas ni masificaciones. La propuesta contempla excursiones privadas y a medida para grupos reducidos de hasta cuatro personas, adaptadas al ritmo, nivel e intereses de cada viajero: desde rutas de senderismo hacia lagos escondidos hasta salidas en e-bike por caminos de montaña.

Entre las propuestas de Lodge Park Hotel destaca la posibilidad de realizar un vuelo panorámico en helicóptero. La experiencia, de 15 minutos de duración, permite ver Andorra desde una perspectiva diferente y sobrevolar algunos de sus paisajes más reconocibles, como La Massana, la estación de Pal, los lagos Forcats o el Comapedrosa, el pico más alto del país. Los vuelos se realizan en grupos reducidos de cuatro o cinco personas, una fórmula pensada para disfrutar del recorrido con calma y llevarse una imagen distinta del Principado.

Por su topografía, puertos de montaña y red de carreteras, Andorra es un destino especialmente atractivo para descubrir sobre dos redes. Así, el hotel ha sabido adaptar su carta de servicios, facilitando la práctica del ciclismo: alquiler de bicicletas eléctricas, de carretera y mountain bikes, espacio de guarda bicis, zona de lavado, taller herramientas de puesta a punto, asesoramiento nutricional y tratamientos orientados a la recuperación muscular.

El golf suma otro atractivo al verano en Soldeu. Frente a Lodge Park Hotel se encuentra Grandvalira Golf Soldeu, considerado el campo de golf más alto de Europa, situado a más de 2.000 metros de altitud. El campo ofrece un recorrido técnico y panorámico, integrado en la montaña, donde el juego se combina con el paisaje y con las condiciones singulares de la alta altitud. Una propuesta especialmente interesante para quienes buscan una experiencia deportiva distinta durante su estancia en Andorra.

El senderismo y las rutas temáticas completan el mapa de experiencias. Andorra cuenta con itinerarios para distintos niveles, desde paseos accesibles hasta rutas hacia lagos, bosques y paisajes de alta montaña. A ellos se suman algunos de los enclaves más emblemáticos del país, como el Roc del Quer, el Mirador Solar de Tristaina o el Puente Tibetano de Canillo, junto a recorridos culturales vinculados al románico, la ruta del hierro, la ruta del agua o el hábitat rural, que permiten acercarse a la historia y la identidad del Principado. Para quienes viajan en familia o buscan una jornada más activa, los parques de aventura ofrecen tirolinas, circuitos de cuerdas, canoas, tiro con arco y actividades entre bosques.

Volver con calma

Tras una jornada al aire libre, el verano continúa en la terraza, en la mesa y en los espacios de bienestar. La Champagne Bollinger Terrace se convierte en uno de los puntos de encuentro más especiales de Soldeu, con vistas a la montaña aderezadas con cócteles, champán y una programación de conciertos, sesiones de DJ y actuaciones que ponen ritmo a las tardes y noches estivales.

Esta temporada, además, se incorpora el carrito de helados artesanales de Bibì e Bibò, con una carta creada en exclusiva para el hotel. Una propuesta que se suma a una oferta gastronómica con identidad propia, en la que conviven Kao Soldeu, de la mano de Josep María Kao, referente de alta cocina china; Don Giovanni Soldeu, con auténtica cocina italiana de la mano del ‘rey de la trufa’, Andrea Tumbarello; y opciones más informales para disfrutar sin prisas.

El cierre natural llega en el spa, un espacio de más de 1.000 m² concebido para recuperar cuerpo y mente después de la actividad con tratamientos, agua y silencio. Esta temporada, además, el hotel refuerza su oferta wellness con novedades como la renovación de la zona de cabinas de masajes, la incorporación de una nueva zona de infrarrojos, una bañera de contraste y sesiones privadas de Pilates Reformer en el gimnasio. Un conjunto de experiencias pensadas para favorecer el descanso, aliviar la fatiga muscular y prolongar esa sensación de equilibrio que empieza fuera, en la montaña, y continúa dentro, entre agua, silencio y calma.