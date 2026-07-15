Aitana y El Mago Pop se asocian para adquirir en propiedad el Teatro Aquitània de Barcelona

miércoles 15 de julio de 2026 , 08:00h

Aitana y Antonio Díaz, “El Mago Pop”, se asocian para adquirir en propiedad el Teatro Aquitània de Barcelona, un espacio emblemático de la ciudad que inicia una nueva etapa con la vocación de contribuir al crecimiento de las artes escénicas y reforzar el papel de Barcelona como uno de los grandes referentes culturales de Europa.

Con esta iniciativa, ambos artistas realizan una apuesta decidida por las artes escénicas y por su ciudad, impulsando un proyecto concebido para generar nuevas oportunidades para creadores y profesionales del sector, favorecer la producción y exhibición de nuevos espectáculos y contribuir al fortalecimiento del tejido cultural de Barcelona.

El proyecto nace con la voluntad de apoyar el talento, fomentar la profesionalización de las artes escénicas, impulsar la creación de empleo y seguir consolidando Barcelona como una ciudad de referencia para la cultura y la creatividad.

Aitana explica, “Antonio y yo llevábamos mucho tiempo soñando con hacer un proyecto juntos y no se nos ocurre una forma más bonita de empezar que apostando por la cultura y por el futuro de las artes escénicas. Creemos profundamente en el futuro de los teatros y para nosotros es un privilegio poder contribuir a preservar y hacer crecer un espacio tan especial como el Teatro Aquitània. Estamos muy ilusionados por darle una nueva vida y trabajaremos para que Barcelona se sienta orgullosa de este proyecto.”

Por su parte, Antonio Díaz, El Mago Pop, afirma: “Estamos muy ilusionados con este proyecto. Creemos profundamente en el poder transformador de la cultura y es un privilegio poder invertir en ella precisamente en nuestra tierra. Esperamos aportar nuestro granito de arena para que Barcelona continúe siendo un referente internacional de las artes escénicas y para que cada vez más artistas y profesionales encuentren aquí un lugar donde desarrollar su talento.

Nunca había tenido un socio en ninguno de mis proyectos y, por eso, me hace una ilusión muy especial que mi primera socia sea Aitana, una artista a la que admiro profundamente y que, con su talento, su trabajo y su carisma, se ha consolidado como una de las artistas de mayor impacto y relevancia de nuestro país.”

Con la adquisición del Teatro Aquitània, Aitana y Antonio Díaz inician un proyecto a largo plazo basado en la excelencia artística, la innovación y el compromiso con el futuro de las artes escénicas, con el objetivo de convertir este espacio en un punto de encuentro para nuevas propuestas, nuevos públicos y nuevas generaciones de creadores.